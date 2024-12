Risque d’autisme augmenté par la COVID-19 durant la grossesse, selon une étude

Cependant, les résultats de l’étude restent débattus. Tandis que certaines études soutiennent les résultats de Nielsen, d’autres indiquent un risque peu ou pas augmenté de problèmes de développement ou de comportement. Par exemple, une étude publiée dans le JAMA en octobre 2024 n’a trouvé aucune association entre une infection maternelle à la COVID-19 in utero et un risque accru de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants jusqu’à l’âge de 24 mois.

L’inquiétude a commencé lorsque le personnel médical de l’hôpital pour enfants Mattel de UCLA a remarqué une tendance inquiétante : un nombre significatif de nouveau-nés nécessitaient des soins intensifs. Cette suspicion a été confirmée lorsque les chercheurs ont analysé des enregistrements vidéo des nourrissons avec l’outil d’évaluation des mouvements généraux, conçu pour évaluer les fonctions motrices et évaluer les risques de troubles neurodéveloppementaux.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

L’équipe de recherche , dirigée par la pédiatre spécialiste des maladies infectieuses Karin Nielsen , a examiné des femmes enceintes et des nouveau-nés exposés au virus. Parmi les 211 enfants étudiés, 23, soit 11%, ont été testés positifs pour le trouble du spectre de l’autisme (TSA), contre une prévalence attendue de 1 à 2% à cet âge.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter