Que faire face aux symptômes Covid en 2024 : durée et conseils

En France, les symptômes courants de la Covid-19 sont principalement associés au sous-lignage JN.1 du variant Omicron, qui est le plus répandu. Comment cela impacte-t-il la situation sanitaire du pays ?

Quatre ans après son apparition, le virus du Covid-19 continue de circuler, son visage modifié par le variant Omicron, spécifiquement son sous-lignage JN.1, prédominant en France. Les symptômes ont évolué, ressemblant désormais à ceux d’un rhume sévère ou d’une grippe. Malgré une sévérité réduite, le Covid-19 reste une menace pour la santé.

Les signes cliniques du Covid-19 peuvent varier. Selon le Haut Conseil de la Santé Publique, les symptômes généraux comprennent une infection respiratoire aiguë, une asthénie inexpliquée, des myalgies, des céphalées, une anosmie ou hyposmie, une agueusie ou dysgueusie, et une odynophagie. Chez les personnes âgées, les enfants, et les patients en situation critique, d’autres symptômes peuvent apparaître.

Le variant Omicron a introduit des modifications dans la présentation des symptômes du Covid-19. Les symptômes les plus courants selon Santé Publique France incluent une asthénie, des céphalées, de la fièvre, une toux, et un écoulement nasal. La durée moyenne du Covid est de 7 jours (3 à 10 jours selon les cas).

L’avis de la rédaction

Au fil des ans, le Covid-19 a démontré sa résilience et sa capacité à évoluer. La mutation du virus en de nouveaux variants tels que l’Omicron a changé la donne, transformant une maladie initialement mortelle en une affection ressemblant à un rhume sévère ou une grippe. Cependant, il est important de rester vigilant face à cette maladie insidieuse, et de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes. Alors que nous continuons à apprendre et à nous adapter, l’importance de suivre les directives de santé publique et de se faire vacciner ne peut être sous-estimée.