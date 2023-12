Préparation mondiale face aux pandémies : l’OMS presse le monde à anticiper des scénarios à la Covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, a appelé le mardi 26 décembre à une meilleure préparation mondiale face à de futures pandémies similaires au Covid-19, qui continue à se propager en France et en Europe. Sommes-nous prêts pour cela ?

Tl;dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l’OMS, appelle à une meilleure préparation face aux pandémies futures.

Il souligne les succès sanitaires de 2023, mais rappelle les enjeux liés aux conflits, pauvreté et inégalités.

L’OMS a levé l’alerte sur la Covid-19 et la mpox en 2023, de nouveaux vaccins ont été approuvés.

Un accord mondial sur les menaces de pandémie est en cours de négociation.

Appel à la vigilance face aux futures pandémies

Le 26 décembre dernier, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a lancé un appel à la préparation face à d’éventuelles pandémies similaires au Covid-19. Le contexte actuel de progression du virus en France et en Europe renforce l’urgence de son message.

Des avancées notables, mais des défis persistants

Dans son message de fin d’année, ce dernier est revenu sur les succès de l’année 2023, notamment l’approbation de nouveaux vaccins, l’élimination de maladies mortelles et le terme de certaines urgences sanitaires mondiales. Cependant, il a également mis en lumière les défis engendrés par les conflits, la pauvreté et les inégalités, qui peuvent compromettre la santé globale.

Un accord international en cours de négociation

Tedros Adhanom Ghebreyesus a exprimé son espoir pour l’année 2024, année durant laquelle il compte travailler avec tous les partenaires et communautés pour promouvoir et protéger la santé de tous. Il a rappelé que des négociations sont en cours pour un premier accord mondial sur les menaces de pandémie. Cet accord a pour objectif de combler les lacunes en matière de collaboration, coopération et équité.

Une pandémie de Covid-19 sous contrôle

Le directeur général de l’OMS a levé en mai le plus haut niveau d’alerte sur la pandémie de Covid-19, estimant que celle-ci était désormais suffisamment sous contrôle. Il a également levé l’alerte concernant la mpox (longtemps appelée variole du singe) en mai 2023. Parallèlement, l’OMS a approuvé de nouveaux vaccins contre le paludisme, la dengue et la méningite.