Covid-19 : Carte actualisée des départements les plus impactés avant Noël

Selon Santé Publique France, le rythme de contamination du Covid-19 reste stable, mais élevé, en particulier dans la région du Grand Est, à l'approche des fêtes de Noël et des rassemblements familiaux. Comment la situation va-t-elle évoluer durant les fêtes ?

Tl;dr Le taux de contamination au Covid-19 reste élevé, surtout en région Grand Est.

Le variant BA.2.86 ou JN.1 est le plus détecté en France.

Le taux d’incidence est particulièrement élevé dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et la Meuse.

Santé Publique France recommande l’adoption stricte des gestes barrières pendant les fêtes.

La situation épidémiologique à l’approche des fêtes

À l’approche de Noël, la situation sanitaire en France demeure préoccupante. Le taux de contamination au Covid-19 se stabilise à des niveaux élevés, alerte Santé Publique France. Les rassemblements familiaux, notamment en région Grand Est, risquent d’aggraver la situation.

Une légère hausse des cas de contamination

Les chiffres de contamination ont connu une légère augmentation avec 36.895 nouveaux cas déclarés entre le 11 et le 17 décembre. Cela représente un taux d’incidence de 54 pour 100.000 habitants. Le variant BA.2.86 ou JN.1 est désormais le plus répandu en France hexagonale.

Une situation alarmante dans le Grand Est

La région Grand Est est particulièrement touchée. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et la Meuse affichent le taux d’incidence le plus élevé. Le Var et les Bouches-du-Rhône ne sont pas épargnés non plus.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un appel à la prudence pour les fêtes

Face à cette situation, Santé Publique France appelle à l’adoption stricte des gestes barrières pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications. L’organisme insiste sur l’importance de ces mesures durant les fêtes de fin d’année.