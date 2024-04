Covid-19 : Décès d’un homme après 613 jours de lutte et 50 mutations du virus

Le patient âgé de 73 ans, contaminé par le variant Omicron en 2022, n'a pu s'en défaire jusqu'à son décès, survenu 20 mois plus tard. Comment a-t-il pu vivre avec le virus aussi longtemps ?

Un cas exceptionnel d’infection virale

En février 2022, un patient de 72 ans a été atteint par le variant omicron du coronavirus. Jusqu’ici rien que de très banal , si ce n’est que l’infection a subsisté jusqu’en octobre 2023, soit une période de 613 jours. Ce cas, retenu par des chercheurs néerlandais, représente l’infection la plus longue connue à ce jour pour le SARS-CoV-2.

Une résistance due à un immunité très affaiblie

Ce cas exceptionnel s’explique par l’état de santé du patient. En effet, souffrant d’une maladie du sang, ce dernier n’a pu se battre efficacement contre le virus. Son organisme a manqué de l’armement nécessaire. On citera par exemple, un manque de globules blancs et d’anticorps, et ce, malgré plusieurs injections de vaccin.

Un virus mutant hautement résistant

Les échantillons prélevés sur le patient ont révélé une évolution du virus. Ayant acquis près d’une cinquantaine de modifications génétiques, le SARS-CoV-2 développé par le patient était résistant au strovimab, un traitement anticorps contre le Covid-19.

Cas isolé : un danger maîtrisé

Néanmoins, les chercheurs rassurent en signalant que ce cas particulier est resté isolé. “Ce virus multi-mutant n’a infecté aucune autre personne.”, ont-ils affirmé. Ils ont toutefois insisté sur l’importance d’une surveillance génomique du SARS-CoV-2 chez les personnes immunodéprimées. Cette découverte majeure sera mise en avant lors du prochain congrès de la Société européenne de microbiologie clinique et de maladies infectieuses, à Barcelone, le 27 avril.