Covid long : en France, plus de deux millions de personnes concernées

Une étude de Santé publique France observe que 4 % des Français de plus de 18 ans ont été touchés par le Covid long.

Mercredi 21 juin, Santé publique France (SpF) publie les résultats d’une étude dans laquelle l’on apprend qu’un peu plus de deux millions de personnes de plus de 18 ans pourraient avoir été touchées par un Covid long.

Un nombre qui représente 2% des adultes, et 1,2% des personnes du même panel indique que les tâches quotidiennes sont affectées.

Prévalence marquée chez les femmes

L’étude a été menée entre septembre et novembre 2022, par le biais du téléphone et d’internet, afin précise SpF d’“évaluer la situation à la suite des grandes vagues de circulation des variants Omicron du SARS-CoV-2 qui se sont succédé en 2022 et ont très largement touché la population française”.

Parmi les personnes ayant déclaré une infection datant d’au moins trois mois (soit 48 % de la population interrogée), 8 % relevaient d’un Covid long avec une prévalence près de deux fois plus élevée chez les femmes (10,2 %) que chez les hommes (5,3 %). Pour une sur trois (31 %), le Covid long avait commencé il y a plus d’un an.

Une surveillance “fortement requise”

Une étude antérieure, dévoilée en juillet dernier et toujours à mettre au crédit de Santé publique France, révélait que 4 % des Français adultes et 30 % de ceux ayant été infectés affirmaient de souffrir de troubles de Covid long.

Et SpF ajoute que “Malgré la stabilisation de la prévalence fin 2022, la surveillance du Covid long (…) reste toujours fortement requise dans les mois à venir”.

Des symptômes présents trois mois suivant l’infection

L’OMS définit la forme longue de Covid comme la présence de symptômes trois mois après l’infection: fatigue, toux, essoufflement, fièvre intermittente, perte du goût ou de l’odorat, dépression, dysfonctionnement cognitif.

Les patients souffrent d’au moins un symptôme persistant pendant au moins deux mois, un symptôme ne pouvant être expliqué par une autre cause.