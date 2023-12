Méningite en hausse : Identifiez les signes d’alerte

L'Institut Pasteur a récemment mis en garde contre une augmentation significative des cas de méningite, une maladie dangereuse causée par une infection des membranes entourant le cerveau. Si elle n'est pas traitée rapidement, cette maladie peut être très grave. Quels sont les symptômes à surveiller ?

Tl;dr La méningite connaît une recrudescence importante, d’après l’Institut Pasteur.

La maladie est causée par une inflammation des méninges, pouvant être mortelle.

Elle est contagieuse et se transmet par voie aérienne et par la salive.

Les symptômes varient selon le type d’infection, mais comprennent généralement la fièvre, la confusion, les maux de tête et les nausées.

Une résurgence alarmante de la méningite

L’Institut Pasteur a récemment tiré la sonnette d’alarme : la méningite, une pathologie redoutable causée par une infection des enveloppes du cerveau, revient en force. Cette maladie peut se révéler extrêmement grave si elle n’est pas traitée rapidement. Voici ce que vous devez savoir.

Une pathologie mortelle

La méningite, qui se caractérise par une inflammation des méninges, est une maladie potentiellement mortelle. « Même bien traitée, la mortalité reste de 10% », avertit l’Institut Pasteur. Cette pathologie peut être causée par un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite, et se transmet principalement par voie aérienne et par la salive.

Surveiller les symptômes

Il est crucial de connaître les symptômes de la méningite pour agir rapidement en cas d’infection. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les symptômes les plus courants comprennent la raideur de la nuque, la fièvre, la confusion, les maux de tête et les nausées. Cependant, ces symptômes peuvent varier en fonction de l’origine de la méningite, qu’elle soit virale ou bactérienne.

Renforcer la vaccination

Face à la recrudescence de la méningite, la stratégie vaccinale actuelle est remise en question. En France, seule la vaccination contre le méningocoque de groupe C est obligatoire, tandis que la vaccination contre le méningocoque B est recommandée chez les nourrissons. Les chercheurs appellent désormais à élargir la vaccination aux adolescents, notamment avec le vaccin tétravalent ciblant les méningocoques de groupes A, C, Y et W.

L’avis de la rédaction La recrudescence de la méningite est une préoccupation sérieuse pour la santé publique. Il est impératif de rester vigilant face aux symptômes et de respecter les consignes de vaccination. En ces temps incertains, l’éducation et la prévention sont nos meilleurs alliés.