Pourquoi l’extension de la vaccination contre la méningite est-elle urgente ?

La Haute Autorité de Santé a déclaré ce mercredi 27 mars qu'elle envisage d'élargir l'obligation de vaccination contre la méningite, qui n'est pour l'instant obligatoire que pour les nourrissons face à un type de bactéries. Cela soulève-t-il des questions pour vous?

Tl;dr La HAS recommande d’élargir la vaccination contre la méningite.

La vaccination est actuellement obligatoire uniquement pour les nourrissons contre certaines bactéries.

La HAS recommande la vaccination contre les méningocoques A, B, W et Y pour les moins d’un an.

Le gouvernement indique qu’il suivra cette recommandation.

La méningite, une menace de plus en plus préoccupante

L’augmentation des cas de méningite en France ces dernières années a incité la Haute autorité de santé (HAS) à revoir ses directives en matière de vaccination. La vaccination est actuellement obligatoire uniquement pour les nourrissons contre une famille spécifique de bactéries. La HAS propose d’élargir cette obligation pour contrer le risque croissant.

Une vaccination élargie

Face à la recrudescence des infections, la HAS a déclaré : « Les dernières données montrent une reprise de la circulation des méningocoques en France ». En réponse à cela, elle recommande une vaccination obligatoire pour les nourrissons contre les méningocoques A, B, W et Y. Cette vaccination se ferait via un vaccin unique en deux doses pour les souches A, C, W et Y, et un autre pour la souche B.

Des recommandations pour tous les âges

Les recommandations de la HAS vont au-delà des nourrissons. Pour les 11-14 ans, une nouvelle dose est recommandée, même s’ils ont été vaccinés avant un an. Cependant, le vaccin contre le méningocoque B n’est pas recommandé pour les adolescents et les jeunes adultes, étant donné la rareté des infections associées à cette souche dans cette tranche d’âge.

Une position soutenue par le gouvernement

La position de la HAS a reçu le soutien du gouvernement français. Le ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux, a déclaré que le gouvernement suivra cet avis et précisera les modalités de mise en œuvre de cette recommandation.