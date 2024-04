Ce révolutionnaire vaccin oral contre les infections urinaires promet une efficacité de 9 ans

Lors d'un congrès d'urologie à Paris ce week-end, un projet de vaccin oral pour combattre les infections urinaires a été dévoilé, qui pourrait être une avancée significative pour ceux qui souffrent de cystites. Quels pourraient en être les bénéfices potentiels?

Tl;dr Présentation d’un projet de vaccin oral contre les infections urinaires à Paris.

Le vaccin, «MV140», a été testé sur 89 personnes souffrant régulièrement d’infections urinaires.

54% des participants n’ont pas eu d’infections urinaires depuis la fin du traitement.

Demande d’homologation prévue après publication scientifique de l’étude.

Une lueur d’espoir pour les personnes souffrant d’infections urinaires

Au cœur de la capitale française, un projet de vaccin oral contre les infections urinaires a fait son apparition lors d’un congrès dédié à l’urologie. Une avancée potentielle qui pourrait soulager de nombreux patients.

Des résultats encourageants

Le fruit de neuf années de recherche, ce vaccin oral baptisé MV140, a été testé sur un échantillon de 89 personnes (72 femmes et 17 hommes) souffrant régulièrement d’infections urinaires. Au terme de trois mois de traitement quotidien, plus de la moitié des participants n’ont plus contracté d’infections urinaires. Parmi les patients ayant néanmoins continué à être touchés par des infections, ces dernières sont réapparues, mais après une période de quatre ans et demi et avec des symptômes atténués.

Un vaccin bientôt sur le marché ?

L’étude devrait être publiée dans une revue scientifique d’ici à la fin de l’année, ouvrant la voie à une “demande d’homologation”. Cependant, la date de mise sur le marché du vaccin reste encore inconnue.

Un impact significatif sur la qualité de vie

Les infections urinaires, qui se manifestent par des douleurs et sensations de brûlure lors de la miction, touchent une femme sur deux et un homme sur cinq au cours de leur vie. Selon Bob Yang, urologue consultant ayant co-dirigé la recherche, ce vaccin “restaurerait” la qualité de vie des patients concernés.