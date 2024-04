Purpura fulminans en Corse : une maladie rare et grave frappe un enfant

Prenez soin de vous et protégez-vous : les vaccins sauvent des vies. En cas de doute sur les symptômes, n’hésitez pas à consulter rapidement un professionnel de santé.

Bien que le purpura fulminans demeure une pathologie rare – moins de 100 cas sont déclarés chaque année en France – une augmentation de 72% des cas d’infections invasives à méningocoque (IMM) a été observée en 2023 par rapport à l’année précédente. Santé publique France souligne que cette hausse pourrait s’expliquer par la baisse de l’immunité dans la population lors de la pandémie de Covid-19 , ainsi que par le retour de la grippe et d’autres virus respiratoires favorisant les infections bactériennes invasives.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Il est important de noter que des mesures peuvent être prises pour prévenir cette maladie redoutable. Selon Santé publique France, la vaccination contre certains types de méningocoques (les sérogroupes C et B principalement) est vivement recommandée, voire obligatoire pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018.

Cette maladie “rare mais potentiellement mortelle”, est généralement causée par des bactéries que sont le méningocoque et le pneumocoque. Elle se caractérise par un état de choc septique et l’apparition de tâches rouges ou violettes sur la peau. Si elle n’est pas immédiatement prise en charge, le purpura fulminans peut provoquer la mort de près de 70% des patients, souvent dans les 24 heures suivant son apparition.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter