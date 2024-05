Quoi de neuf dans le calendrier vaccinal 2024 ?

Pour cette année, le calendrier des nouvelles vaccinations recommandées pour les résidents en France met l'accent sur la prévention des infections dues aux pneumocoques et aux méningocoques, ainsi que du zona chez les personnes âgées. Qu'en pensez-vous de ces nouveaux changements?

Tl;dr Nouvelles recommandations de vaccination en France pour 2024.

L’accent est mis sur le pneumocoque, le méningocoque, la rougeole et le zona.

Un nouveau vaccin recommandé contre le pneumocoque, Zostavax contre le zona.

Élargissement des groupes cibles pour certaines vaccinations.

Vaccination en 2024 : nouvelles recommandations du ministère de la Santé

Le sujet de la vaccination est au cœur de l’actualité chaque année, les recommandations du ministère de la Santé étant attendues avidement par le grand public. En 2024, quatre maladies particulièrement sont ciblées : le pneumocoque, le méningocoque, la rougeole et le zona.

Une protection renforcée contre le méningocoque et le pneumocoque

En raison d’une augmentation de 72 % des infections invasives à méningocoque entre 2022 et 2023, le ministère a avancé de nouvelles exigences en matière de vaccination. Le vaccin sera obligatoire pour les nourrissons contre les sérogroupes ACWY et B à partir du 1er janvier 2025. Et il sera recommandé aux jeunes adolescents, avec un rattrapage possible chez les 15-24 ans.

Concernant le pneumocoque, l’innovation est dans le produit avec l’introduction d’un nouveau vaccin préconisé par les autorités sanitaires. Le “vaccin conjugué 15-valent VaxneuvanceR sera utilisé dès qu’il sera disponible et pris en charge par l’Assurance Maladie”, annonce le ministère. De plus, le vaccin conjugué 20-valent PrevenarR sera préférable pour les adultes à risque.

La rougeole et le zona : recommandations actualisées

En ce qui concerne la rougeole, le ministère recommande maintenant une dose supplémentaire pour les individus nés après 1980 qui ont déjà été vaccinés avant l’âge d’un an. Ce conseil vise le vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole, connu sous l’acronyme ROR.

Le zona, lié à la réactivation du virus varicelle-zona, frappe surtout les personnes âgées. Le “vaccin Zostavax “ est recommandé pour les 65-74 ans depuis 2013. Toutefois, une nouvelle option arrive sur le marché avec le Shingrix recommandé pour 2024, ciblant non seulement le groupe d’âge précédent, mais aussi les personnes immunodéprimées âgées de 18 ans et plus.

En conclusion, ces nouvelles directives ont pour objectif d’adapter le programme de vaccination aux fluctuations épidémiologiques et aux nouvelles avancées technologiques dans la production de vaccins. Cela étant dit, il reste essentiel de consulter votre professionnel de la santé pour des conseils personnalisés.