Alerte Santé : Les fêtes de fin d’année menacées par Covid-19, Grippe et Bronchiolite

À l'approche des fêtes de fin d'année, une inquiétude grandit en France face à l'augmentation de certaines maladies, notamment le Covid-19, qui pourrait engendrer une nouvelle vague épidémique majeure. Les autorités sanitaires sont en alerte. Quels pourraient être les impacts sur nos festivités ?

Aux portes des fêtes de fin d’année, les autorités sanitaires françaises, alarmées, mettent en garde contre une recrudescence de plusieurs maladies. La peur d’une nouvelle vague épidémique, alimentée par l’augmentation constante des cas de Covid-19, s’installe dans l’Hexagone.

En cette période festive, synonyme de rassemblements familiaux, les épidémies hivernales se multiplient. Plusieurs maladies circulent activement, plaçant les fêtes de fin d’année à haut risque. Le Covid-19 reste particulièrement préoccupant. Selon le bulletin de Santé publique France du 13 décembre, 1 889 hospitalisations ont été enregistrées durant la première semaine de décembre, dont 32 en service de réanimation.

Malgré cette hausse des cas, la situation reste maîtrisée. “On a été protégé pendant quelques années pendant la crise sanitaire, durant laquelle les gens respectaient les gestes barrières et portaient des masques, ce qui a limité un certain nombre de cas”, a expliqué Dr Robert Sebbag, infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à CNEWS.

Parallèlement à la circulation du Covid-19, d’autres maladies, telles que la grippe, la bronchiolite ou encore le mycoplasme, font leur apparition. Ces épidémies très présentes sur notre territoire, pourraient perturber les fêtes de fin d’année.

L’avis de la rédaction

La situation sanitaire en France, bien que préoccupante, n’est pas sans issue. L’arme la plus efficace reste la prévention. Aussi, il est essentiel de respecter les gestes barrières, de se faire vacciner et de prendre soin de soi et des autres. En ces temps incertains, il est crucial de rester vigilants, tout en gardant espoir et solidarité.