Quels départements sont les plus touchés par la résurgence de Covid-19 ?

En dépit de l'absence de craintes d'une reprise de l'épidémie, on observe une hausse du taux de contamination du Covid-19 à travers la France, particulièrement dans certains départements. Quels pourraient être les impacts de cette situation ?

Tl;dr Le taux de contamination au Covid-19 augmente à travers la France.

La région Grand Est est particulièrement touchée.

L’Île-de-France est étonnamment moins affectée.

La recommandation est de faire un rappel vaccinal pour les personnes à risque et âgées de +65 ans.

Un regain de Covid-19 sur le territoire français

Le paysage sanitaire français semble connaître une nouvelle dynamique. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France daté du 22 novembre, le taux de contamination au Covid-19 serait en augmentation sur l’ensemble du territoire. Toutefois, il est important de noter que l’épidémie n’est pas à craindre de reprendre comme par le passé.

Une hétérogénéité régionale

Si cette tendance à la hausse est générale, certaines régions sont plus touchées que d’autres. La région Grand Est se distingue malheureusement en tête de liste. Entre le 11 et le 26 novembre, le Bas-Rhin a enregistré 116 cas pour 100.000 habitants. La situation est également préoccupante dans les Alpes-de-Haute-Provence et la Haute-Savoie, où le nombre de cas tend à s’accélérer.

Étonnamment, l’Île-de-France parvient à tirer son épingle du jeu. L’Essonne, par exemple, ne compte que 10,87 cas pour 100.000 habitants.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un suivi précis de la situation

Chaque semaine, Santé publique France publie un point épidémiologique détaillé sur l’évolution du Covid-19. Ce rapport permet de suivre l’évolution de l’épidémie et d’orienter les décisions publiques. Selon le dernier rapport, “tous les indicateurs ont montré une légère reprise de la circulation du Covid-19 dans l’ensemble des classes d’âge, avec une faible augmentation des hospitalisations après passage aux urgences”.

Il est donc recommandé aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes à risques de se faire vacciner, afin d’anticiper une possible augmentation des contagions pendant les fêtes.