Variant Flirt du Covid-19 : Les épidémiologistes en alerte face à sa progression

Les épidémiologistes insistent sur l’importance du port du masque en cas de symptômes et du lavage des mains. Ce regain de vigilance est nécessaire, surtout en prévision des Jeux olympiques de Paris qui pourraient favoriser la circulation du virus .

Selon les récentes données de Santé Publique France, on observe une hausse des indicateurs de suivi du Covid-19. Les épidémiologistes insistent sur l'importance de maintenir les gestes barrières. Quels sont les gestes essentiels à respecter pour se protéger ?

