Covid-19 en France : Décryptage des dernières statistiques

Cet été, la menace du Covid-19 reste présente. En effet, Santé Publique France signale une augmentation des cas en métropole depuis près d'un mois et insiste sur l'importance des gestes barrières. Comment allons-nous nous adapter à cette situation ?

Tl;dr Hausse continue des cas de Covid-19 durant l’été en France.

Augmentation de plus de 52% des consultations liées au Covid-19 en un mois.

Les plus âgés et les nourrissons sont les plus touchés par cette hausse.

Plusieurs facteurs responsables : relâchement des gestes barrières, événements publics, diminution de l’immunité.

Un été sous le signe du Covid-19

Attention, le Covid-19 ne prend pas de vacances cet été. Une alerte lancée par Santé Publique France face à une augmentation inquiétante des cas au sein de l’Hexagone. Cette hausse, observée depuis près d’un mois, semble s’installer durablement.

Une recrudescence alarmante

Les statistiques sont sans appel. On note une augmentation de plus de 52% des consultations liées au Covid-19 aux urgences. Cela se traduit par plus de 26.211 nouveaux cas détectés cette semaine, soit 1.000 de plus qu’il y a sept jours. Les plus touchés ? Les personnes de plus de 75 ans avec une hausse de 85% des cas, et les nourrissons de moins de 2 ans avec une augmentation de 140%.

Comprendre les causes de cette hausse

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette recrudescence. Une diminution de la protection immunitaire liée aux vaccinations et infections précédentes tout d’abord, et un éventuel échappement vaccinal pour certains variants. Le relâchement des gestes barrières et la multiplication d’événements rassemblant du public contribuent également à la propagation du virus.

Un appel à la vigilance

L’infectiologue Benjamin Davido, interrogé par France Info, déplore un relâchement des comportements protecteurs. “On a perdu le réflexe, lorsqu’on est malade, de se masquer, et tout simplement de se dépister”, regrette-t-il. Il nous rappelle l’importance de rester vigilants, surtout pendant les grands événements à venir : Euro de football, Jeux olympiques et paralympiques, élections législatives.