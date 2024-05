Découverte du nouveau variant Covid-19 “FLiRT” en Espagne

Le variant KP.2 du Covid-19, également connu sous le nom de "FLiRT", se propage actuellement en Europe et aux États-Unis. Plus virulent que les précédentes versions du virus, les scientifiques craignent qu'il ne provoque une nouvelle vague d'infections cet été. Quelles pourraient en être les conséquences ?

Tl;dr Un nouveau variant du Covid-19, le KP.2 surnommé “FLiRT”, circule en Europe et aux États-Unis.

Plus contagieux que les souches précédentes, il pourrait causer une vague de contaminations cet été.

La KP.2 semble plus résistante aux vaccins que la souche dont elle est issue, la JN.1.

Les scientifiques appellent à la vigilance et à la poursuite des gestes barrières malgré la levée des restrictions.

Le variant FLiRT : une nouvelle menace ?

Un nouvel adversaire dans notre lutte contre la Covid-19 a fait son apparition. Le KP.2, affectueusement surnommé “FLiRT”, circule actuellement aux États-Unis et en Europe. Ce variant, plus contagieux que ses prédécesseurs, pourrait être responsable d’une nouvelle vague de contaminations cet été.

Propagation du variant

Le KP.2 domine actuellement le paysage viral aux États-Unis. Depuis mai, il est passé de 14 % à plus de 28 % des infections, doublant ainsi sa présence en seulement six semaines. En Europe, sa présence est encore modérée, mais il a été repéré dans 14 pays, y compris l’Espagne où les premiers cas ont été détectés en Catalogne.

Un défi pour l’immunité ?

Ce qui alarme les scientifiques est la résistance apparente de ce variant aux vaccins, comparativement à la souche JN.1 dont il est dérivé. Cependant, il ne semble pas plus dangereux ; les symptômes restent les mêmes. En dépit de la levée progressive des restrictions sanitaires et de la saison estivale propice aux rassemblements, les scientifiques insistent sur l’importance de maintenir les gestes barrières, notamment le port du masque dans les espaces clos et les transports en commun.

La situation en France

En France, la souche JN.1 reste dominante, mais une hausse des cas de KP.2 a été notée ces dernières semaines. Il est donc crucial de rester vigilant et de se faire tester en cas de symptômes.