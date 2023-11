Top 3 des virus les plus destructeurs de l’Histoire

Depuis trois ans, nous vivons au rythme de la pandémie, mais le Covid-19 n'est pas le virus le plus mortel de l'Histoire. Selon l'OMS, son bilan officiel approche les 7 millions, mais il est largement dépassé par d'autres virus qui ont frappé le monde. Quels sont-ils ?

Tl;dr La pandémie de Covid-19 n’est pas la plus meurtrière de l’histoire.

La peste noire a tué entre 75 et 200 millions de personnes au XIVe siècle.

La grippe espagnole a causé la mort de 50 à 100 millions de personnes entre 1918 et 1920.

La peste de Justinien a entraîné la mort de 30 à 50 millions de personnes entre 541 et 549.

Les pandémies les plus meurtrières de l’histoire

Malgré l’impact dévastateur du Covid-19 sur notre monde, il est important de rappeler qu’il n’est pas le plus mortel dans l’histoire de l’humanité. Trois autres virus ont semé une bien plus grande désolation.

La peste noire : le fléau du XIVe siècle

L’histoire a enregistré la peste noire comme le virus le plus mortel. Entre 1334 et 1353, ce fléau a fauché entre 75 à 200 millions de vies à travers le monde. Originaire de Chine, la peste a été véhiculée par des rats infestés de puces vectrices du virus. Les symptômes terrifiants incluaient des vomissements, des maux de tête, de la fièvre, et parfois même des hallucinations.

La grippe espagnole : l’apogée d’une ère sanglante

À la suite de la Première Guerre Mondiale, une autre pandémie a frappé l’humanité : la grippe espagnole. Entre 1918 et 1920, elle a emporté 50 à 100 millions de personnes. Contrairement à la Covid-19, ce sont les jeunes qui furent les plus touchés. Les symptômes rapides et violents affaiblissaient grandement le système immunitaire, conduisant souvent à des complications mortelles.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La peste de Justinien : le premier grand fléau

Le troisième virus le plus mortel de l’histoire est la peste de Justinien. Cette souche de peste bubonique a tué entre 30 et 50 millions de personnes entre 541 et 549, pendant le règne de l’Empereur Justinien. Elle est considérée comme la première grande épidémie répertoriée dans les archives.

L’avis de la rédaction En contemplant ces pandémies du passé, nous réalisons à quel point notre monde a évolué dans la gestion des crises sanitaires. Malgré les défis que représente le Covid-19, il est rassurant de constater que nous avons parcouru un long chemin. Cependant, l’histoire nous enseigne aussi l’importance cruciale d’être toujours prêts face à de futures menaces virales.