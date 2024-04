Parvovirus B19 : Découverte du virus mortel qui a tué 5 bébés en 2024

Lundi 22 avril, Santé publique France a signalé une augmentation préoccupante des infections à parvovirus B19 depuis une année, avec une épidémie qui affecte surtout les enfants. Quelles mesures doivent être prises pour contrôler cette situation ?

Dans un communiqué alarmant, Santé publique France a annoncé ce lundi 22 avril une recrudescence des infections à parvovirus B19. Cette épidémie, en pleine ascension depuis mai 2023, touche principalement les enfants et les femmes enceintes.

Le parvovirus B19, membre de la famille des parvoviridae, se transmet majoritairement par voie respiratoire. Les personnes infectées sont souvent asymptomatiques, mais peuvent développer un ”érythème infectieux”, particulièrement chez les enfants.

Surnommé la “cinquième maladie”, cet érythème infectieux peut entraîner une éruption cutanée. Les personnes immunodéprimées et celles souffrant d’anémie chronique sont particulièrement à risque. Les femmes enceintes sont également vulnérables, avec un risque accru de fausses couches ou de transmission du virus à leur fœtus.

Depuis le début de l’année, la situation s’est dégradée avec cinq décès recensés, tous des nourrissons. Quatre d’entre eux sont décédés suite à une infection de leur mère durant la grossesse. Au-delà de ces tragédies, le nombre de cas positifs au parvovirus B19 a fortement augmenté depuis mai 2023, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. Le nombre de suspicions d’infection est dix fois supérieur à celui de l’année précédente à la même période.

L’avis de la rédaction

Face à cette menace sanitaire, il est crucial de rester vigilant et informé. Les professionnels de santé doivent être alertes face à des symptômes qui pourraient indiquer une infection au parvovirus B19. Nous saluons les efforts de Santé publique France pour surveiller et communiquer sur cette épidémie. Cela souligne l’importance du rôle de la prévention et de l’éducation dans la lutte contre les maladies infectieuses.