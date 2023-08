Covid, nouvelle campagne de vaccination cet automne : que savoir ?

Alors qu'une légère reprise du nombre de cas est constatée depuis le milieu de l'été, la nouvelle campagne débutera à la mi-octobre.

Non, le Covid n’a pas disparu. Une reprise épidémique a été observée, et plus précisément entre le 31 juillet et le 6 août, 900 personnes ont fait un passage aux urgences et 1 500 actes médicaux ont été réalisés par SOS Médecins pour des suspicions de cette maladie.

Le 9 août, Tedros Adhanom Ghebreyesus qui est à la tête de l’OMS, indiquait d’un point de vue plus global :

Le virus continue de circuler dans tous les pays, de tuer et de changer.

Il a en outre exhorté les pays à “intensifier les efforts pour accroître la couverture vaccinale” à destination des personnes à risque.

Campagne vaccinale dès le 17 octobre

Le mois dernier, la direction générale de la Santé (DGS) a publié une circulaire qui donne les détails de la prochaine campagne vaccinale automnale. Celle-ci débutera le 17 octobre en métropole, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, et plus tôt à Mayotte, le 6 septembre.

Et elle sera une fois de plus associée à la campagne contre la grippe, pour “éviter tout délai dans l’administration de l’une ou l’autre de ces injections”.

Les personnes à risque ciblées

Au mois de février dernier, la Haute autorité de santé (HAS) préconisait une nouvelle dose de rappel, pour une “protection supplémentaire contre la survenue d’infections symptomatiques” et les risques “d’hospitalisation et de décès”.

Plus précisément, la campagne cible les plus de 65 ans, celles souffrant de comorbidités (diabète, obésité, maladies chroniques…), les immunodéprimées ainsi que les femmes enceintes et les soignants et accompagnants en règle générale. Et le ministère de la Santé de préciser que “Les personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21” sont aussi concernées.

Quel vaccin ?

Quant au type de produit à injecter, la HAS recommande “préférentiellement l’utilisation des vaccins à ARNm bivalents adaptés à Omicron, quel(s) que soi(en)t le(s) vaccin(s) administré(s) précédemment”, autrement dit ceux de Pfizer ou de Moderna pour les plus de 30 ans.

Ces deux derniers, mais aussi Novavax, sont en train de développer un nouveau vaccin ciblant plus particulièrement le nouveau variant Eris, majoritaire dans de nombreux pays. Il est attendu dans le courant du mois de septembre.