Nouvelle campagne de vaccination Covid : pour qui, quand ?

C'est le 3 octobre que la campagne d'automne visant le variant Omicron a débuté.

C’est avec deux semaines d’avance sur la période recommandée par la Haute autorité de santé (HAS) que la campagne de vaccination ciblant Omicron débute. Dans son avis, elle préconisait de lier cette campagne à celle de la grippe (lancement prévu le 18 octobre) car “l’injection concomitante des deux vaccins est possible, si elle est réalisée sur deux sites d’injection distincts”.

Elle se base sur la nouvelle génération de vaccins dits “bivalents”, disponibles en pharmacie et centres de vaccinations alors qu’une huitième vague s’est formée au mois de septembre.

Vaccin bivalent : qui est éligible ?

Ainsi, ces nouveaux produits peuvent être proposés voire recommandés aux personnes :

d’au moins 60 ans,

résidant en Ehpad ou Unités de soins de longue durée (USLD),

souffrant d’immunodépression,

d’au moins 18 ans présentant un risque de forme grave de Covid (comorbidité, femmes enceintes entre autres),

vivant dans l’entourage proche d’une personne présentant l’un des critères cités plus haut,

soignants et autres professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Cette injection est recommandée par la HAS quel que soit le nombre d’injections ayant été administrées jusqu’à présent.

Dans quel délai ?

Cependant, la HAS donne une précision importante; rappelant que “l’administration de cette dose de rappel additionnelle doit respecter les délais minimaux recommandés entre deux rappels”.

Et quels sont-ils ? Pour les personnes de 80 ans et plus, tout comme pour les résidents d’Ehpad ou d’USLD et celles immunodéprimées, ce délai est de 3 mois. Pour tous les autres, ce délai est de 6 mois.

En ce qui concerne les personnes ayant déjà été infectées par la maladie, la HAS indique :

Une dose de rappel additionnelle reste recommandée en respectant un délai minimal de trois mois après l’infection.

Moderna, puis Pfizer

Les premiers jours de cette campagne, seules les doses du Spikevax de Moderna seront disponibles; avant le produit développé par Pfizer/BioNTech adapté au sous-variant BA.5.

Si les deux produits peuvent être utilisés “indifféremment”, celui de Moderna est pour autant déconseillé aux moins de 30 ans en raison de risques cardiaques plus importants.