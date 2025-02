Détecter le diabète : 5 symptômes visibles sur vos mains et pieds

Cinq signes du diabète que vous pouvez repérer sur vos mains et vos pieds : une façon simple de détecter la maladie avant qu'il ne soit trop tard.

Tl;dr Le diabète se caractérise par un taux de sucre sanguin élevé en permanence.

Les signes de diabète incluent peau sèche, engourdissement, sensibilité nerveuse accrue.

Une détection précoce de ces symptômes permet un traitement efficace du diabète.

Comprendre le diabète

Le corps humain utilise le sucre dans le sang (glucose) comme principale source d’énergie. Toutefois, lorsque ce niveau est trop élevé, le diabète se développe. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 4% des adultes de 18 ans et plus étaient diabétiques en 2022. Cette maladie se caractérise par un taux de sucre sanguin élevé en permanence.

Les types de diabète

Il existe deux variétés de diabète : le type 1 et le type 2. Le premier se produit lorsque le corps ne produit pas suffisamment d’insuline. Bien que cette maladie puisse se développer à tout âge, elle est généralement identifiée chez les enfants et les jeunes. Le second, le plus répandu, est causé par une mauvaise utilisation de l’insuline par le corps. Être en surpoids ou avoir d’autres membres de la famille atteints de diabète augmente le risque de développer cette maladie.

Les complications possibles

Le diabète peut entraîner plusieurs complications, notamment des maladies rénales, des lésions nerveuses et une rétinopathie. Il est donc crucial de diagnostiquer le diabète dès l’apparition des premiers symptômes. Ces derniers peuvent se manifester de différentes manières, en particulier au niveau des extrémités, notamment les mains et les pieds. Parmi eux, on peut citer :

Une peau sèche et craquelée, notamment autour des doigts et des talons, causée par la déshydratation liée au diabète.

Une neuropathie périphérique, type de lésion nerveuse aux extrémités, peut causer des fourmillements, un engourdissement ou des sensations de « picotements » dans les mains et les pieds.

Une sensibilité nerveuse accrue dans les mains et les pieds, entraînant une gêne accrue lors d’activités normalement inoffensives comme porter des chaussures ou taper sur un clavier.

Prévenir et gérer le diabète

La reconnaissance précoce de ces symptômes permet un diagnostic et un traitement en temps opportun, aidant à prévenir les complications plus graves associées au diabète. Une surveillance régulière de ces signes peut aider à mieux gérer la maladie.