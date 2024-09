Glycémie : le seuil à ne pas franchir après 60 ans

Avoir une trop grande quantité de sucre dans le sang peut provoquer des problèmes de santé et être à l'origine de certaines maladies. Cela ne vous donne-t-il pas envie de surveiller votre consommation de sucre ?

Comprendre la glycémie pour prévenir le diabète

Si le glucose est la principale source d’énergie de notre corps, il peut aussi être son pire ennemi. Un excès de sucre dans notre sang peut être à l’origine de diverses maladies et troubles, notamment le diabète.

Les dangers d’une glycémie élevée

Le Dr Jean-François Thebaut, Vice-président de la Fédération Française des Diabétiques, souligne la gravité de la situation : « La glycémie élevée est à la fois la cause et la conséquence de cette maladie ». En effet, les effets néfastes de l’hyperglycémie, ou taux de sucre élevé dans le sang, ne se limitent pas à la fatigue et aux fringales. Elle peut progressivement mener au diabète, une maladie chronique qui peut entraîner des complications sérieuses si elle n’est pas traitée.

Surveiller sa glycémie, une nécessité pour tous

Il est donc crucial de surveiller sa glycémie, en particulier à partir de l’âge de 60 ans. « Le diagnostic du diabète se fait uniquement à l’aide d’une prise de sang d’où l’importance de faire régulièrement des bilans », explique le Dr Thebaut. Une glycémie normale est inférieure à 1.15 grammes de glucose dans le sang. Au-delà, un risque de diabète est à envisager.

Adopter un mode de vie sain pour contrer la maladie

Pour contrer la maladie une fois le diagnostic posé, il est recommandé de suivre un traitement médicamenteux, mais également d’adopter un mode de vie plus sain. Pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation équilibrée et arrêter la consommation de tabac et d’alcool s’avèrent essentiels pour lutter contre la maladie.