Un médicament contre le diabète révèle un lien inattendu entre glycémie et développement tumoral

Des chercheurs s’intéressent à un médicament contre le diabète qui pourrait réduire le risque de cancer, en explorant les liens potentiels entre la régulation du taux de sucre dans le sang et le développement des tumeurs.

Tl;dr Le metformine contrôle la glycémie dans le diabète.

contrôle la glycémie dans le diabète. Des recherches explorent ses effets possibles contre certains cancers.

Corrélation observée, mais pas de preuve de causalité directe.

Un antidiabétique sous les projecteurs de la recherche anticancer

Depuis plusieurs décennies, la metformine est considérée comme un pilier dans le traitement du diabète de type 2. Ce médicament permet, entre autres, d’optimiser la sensibilité du corps à l’insuline tout en limitant la production de glucose hépatique. Si son efficacité et sa sécurité pour équilibrer la glycémie sont largement reconnues, un nouveau pan de recherche suscite un intérêt croissant : son impact potentiel sur certains types de cancers.

Lien complexe entre diabète et cancer

D’un point de vue épidémiologique, les patients atteints de diabète de type 2 semblent présenter une susceptibilité accrue à des cancers comme ceux du foie, du sein ou encore du côlon. Cette vulnérabilité pourrait s’expliquer par une constellation de facteurs tels que l’insulinorésistance, l’inflammation chronique et parfois l’obésité, fréquemment associées au diabète. Il apparaît ainsi qu’une meilleure gestion de la sensibilité à l’insuline — précisément ce que vise la metformine — pourrait indirectement réduire les signaux biologiques favorisant la prolifération tumorale.

Mécanismes d’action envisagés par la science

Les études récentes dévoilent plusieurs pistes quant à l’effet potentiel de la metformine sur le développement tumoral. Pour éclairer ces mécanismes, voici quelques points saillants :

Inhibition des voies mTOR , freinant la croissance cellulaire cancéreuse ;

, freinant la croissance cellulaire cancéreuse ; Activation d’AMP-K , qui module le métabolisme des cellules et pourrait limiter la progression tumorale ;

, qui module le métabolisme des cellules et pourrait limiter la progression tumorale ; Diminution de l’inflammation chronique, souvent impliquée dans la genèse des tumeurs.

À cela s’ajoute une hypothèse sur un stress métabolique accru rendant certaines cellules cancéreuses plus sensibles à leur propre destruction.

Pistes prometteuses, mais prudence nécessaire

En 2025, une vaste étude multicentrique a souligné que les personnes diabétiques sous metformine voyaient leur risque de développer un cancer colorectal ou hépatique diminué par rapport à d’autres traitements antidiabétiques. Ces résultats sont encourageants ; toutefois, ils ne démontrent qu’une corrélation statistique sans prouver une causalité directe. Aujourd’hui, des essais cliniques explorent justement son usage comme traitement adjuvant chez certains patients à risque.

Néanmoins, il serait hasardeux d’envisager la metformine comme une panacée préventive contre le cancer. Le médicament comporte en effet des effets secondaires possibles — nausées, diarrhées, voire acidoses lactiques rares — et seule une hygiène de vie globale (alimentation équilibrée, activité physique régulière, dépistages) reste centrale pour limiter les complications du diabète et le risque oncologique.