La boisson miracle à consommer avant les repas pour réduire votre glycémie

Le glucose, jour après jour, cause silencieusement des dommages aux cellules, aux fonctions corporelles et aux organes. Comment peut-on lutter contre ces effets néfastes ?

Le sucre est un plaisir auquel nous nous adonnons régulièrement. Cependant, la consommation excessive peut être préjudiciable à notre organisme. En effet, le glucose a la capacité d’endommager nos cellules, nos fonctions et nos organes, et ce, en silence. C’est ce que nous apprend le Dr Pierre Nys dans son livre « L’alimentation Glucose Control ».

La consommation de nourriture entraîne une augmentation naturelle de notre taux de sucre sanguin, appelé glycémie. Cependant, une consommation excessive de glucides peut entraîner une montée excessive de la glycémie, conduisant à une fatigue, des fringales, des envies de sucre et une prise de poids indirecte. Il est donc crucial de savoir gérer sa glycémie pour prévenir l’apparition de maladies chroniques.

Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour réguler notre glycémie. Il s’agit notamment de manger à des horaires réguliers, de limiter les « aliments hot glucose » comme le pain blanc, les gâteaux, les sodas, les bonbons, et de faire de l’exercice après les repas. De plus, certains aliments ou boissons consommés avant les repas peuvent aider à réguler la glycémie. Par exemple, un grand verre d’eau infusée avec plusieurs rondelles de citron peut aider à faire baisser l’index glycémique global d’un repas d’environ 30%.

Le citron est riche en acide citrique, qui aide à ralentir la digestion du glucose issu de l’amidon. Cependant, il est important de consulter son médecin avant d’entreprendre une consommation excessive de jus de citron, car cela peut irriter les muqueuses gastriques.

L’avis de la rédaction

Comprendre l’impact du glucose sur notre organisme est fondamental pour maintenir notre santé. Les stratégies de régulation de la glycémie, telles que des habitudes alimentaires saines et l’intégration d’aliments comme le citron dans notre alimentation, peuvent nous aider à prévenir l’apparition de maladies chroniques. C’est un pas vers une vie plus saine et plus équilibrée.