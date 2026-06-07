Cancer du pancréas : un nouveau médicament change la donne

Le daraxonrasib a presque doublé la survie dans un essai de phase 3 sur un cancer du pancréas métastatique. Un résultat rare, mais à confirmer par les autorités.

En bref Le daraxonrasib prolonge nettement la survie

Il cible enfin la mutation KRAS

L’autorisation dépend maintenant des régulateurs

Presque 13,2 mois de survie, contre 6,7 mois avec la chimiothérapie standard. Pour un cancer du pancréas métastatique, ce n’est pas un petit écart. C’est le genre de résultat qui retient tout de suite l’attention, parce que cette maladie reste l’une des plus dures à traiter.

Un gain de survie qu’on ne voit presque jamais

Le médicament s’appelle daraxonrasib. Revolution Medicines a présenté le 31 mai 2026 les résultats d’un essai clinique de phase 3 portant sur 500 patients déjà traités pour une forme métastatique de la maladie.

Face à la chimiothérapie classique, le traitement a presque doublé la survie globale après le diagnostic, et réduit de 60 % le risque de décès. Pour les malades et leurs proches, la différence est concrète. On parle de mois gagnés dans une pathologie où, entre 2015 et 2021, environ 97 % des patients atteints d’une forme métastatique mouraient dans les cinq ans, d’après les données citées dans la source.

Pourquoi cette tumeur résiste si bien

Le problème, depuis des années, tient à plusieurs verrous. D’abord, il n’existe pas de test de dépistage efficace. Ensuite, les symptômes arrivent souvent tard, avec par exemple un ictère, donc un jaunissement de la peau, ou des douleurs abdominales. Souvent, le cancer a déjà gagné d’autres organes.

Et la tumeur elle-même complique tout. La source décrit une sorte de barrière fibreuse autour de la masse tumorale, qui protège les cellules cancéreuses. La chimiothérapie peut freiner la maladie, mais elle agit comme un outil peu précis, avec des dégâts sur les tissus sains et des résistances qui finissent par apparaître.

La cible KRAS n’est plus intouchable

Au centre de cette histoire, il y a KRAS, un gène muté dans plus de 90 % des tumeurs pancréatiques. Normalement, la protéine sert d’interrupteur pour la croissance cellulaire. Quand elle est mutée, l’interrupteur reste bloqué sur marche. Les cellules se multiplient sans fin.

Pendant des décennies, cette cible a été jugée « impossible à atteindre », parce que la protéine offre trop peu de prises aux médicaments classiques. Le daraxonrasib, lui, ne se fixe pas directement sur KRAS. Il se lie à une autre molécule cellulaire, la cyclophiline A, impliquée dans le repliement des protéines. Le complexe formé peut alors neutraliser la protéine KRAS active et couper le signal de prolifération. En gros, c’est là que la vraie rupture se joue.

Des effets indésirables, mais un cap réglementaire proche

Tout n’est pas simple. L’effet secondaire le plus fréquent est une éruption cutanée, observée chez plus de 86 % des patients. Il y a aussi des stomatites, donc des inflammations douloureuses dans la bouche, ainsi que diarrhées, nausées et vomissements.

Mais les patients sous daraxonrasib ont moins souvent arrêté le traitement pour toxicité sévère que sous chimiothérapie, avec une meilleure qualité de vie et moins de douleur. La prochaine étape est réglementaire. Avec ces données désormais publiées, Revolution Medicines va demander une autorisation à la Food and Drug Administration et à d’autres autorités. Si le feu vert arrive, ce résultat pourrait changer assez vite la prise en charge. Pour vous, ce qu’il faut retenir est simple : le cancer du pancréas n’est plus tout à fait cette tumeur réputée intouchable.