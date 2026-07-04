Cancer du pancréas, une piste contre KRAS relance l’espoir

En laboratoire, un composé a bloqué plus de 90 % de la migration de cellules de cancer du pancréas. Prometteur, mais on reste très loin d’un traitement.

En bref Un composé bloque 90 % de la migration cellulaire

Les tests concernent uniquement des modèles de laboratoire

KRAS reste une cible majeure, mais difficile

Plus de 90 % de la migration de cellules de cancer du pancréas a été bloquée en laboratoire par un composé expérimental. Dit comme ça, c’est spectaculaire. Mais vous avez raison de garder une réserve, on parle ici de cellules cultivées et de mini-tumeurs en 3D, pas d’un essai chez des patients.

Un résultat marquant, mais seulement sur cellules

L’équipe de Florida A&M University College of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences a testé une famille de molécules appelées PCAIs, pour polyisoprenylated cysteinyl amide inhibitors. Parmi elles, NSL-YHJ-2-27 sort du lot. À faible concentration, ce composé a empêché plus de 90 % de la migration des cellules cancéreuses pancréatiques, un point clé puisque cette mobilité participe à l’invasion des tissus et aux métastases.

Les résultats ont été publiés dans Oncotarget. Et dans des modèles 3D de mini-tumeurs, plus proches de la réalité biologique qu’une simple culture cellulaire, les PCAIs ont aussi déclenché la destruction de cellules et la désagrégation des tumeurs.

Pourquoi KRAS reste la vraie cible du problème

Le cancer visé ici, l’adénocarcinome canalaire pancréatique, est la forme la plus fréquente du cancer du pancréas. Sa difficulté vient souvent du gène KRAS, muté dans beaucoup de tumeurs de ce type. Ces mutations poussent les cellules à se diviser vite, et depuis des décennies KRAS traîne une réputation tenace de cible presque intouchable par les médicaments.

L’idée des chercheurs n’est pas de viser une seule mutation précise. Leurs composés cherchent plutôt à perturber des interactions protéiques anormales liées au signal KRAS mutant. En gros, contourner le verrou plutôt que forcer une seule serrure.

Des mécanismes inattendus et des limites très nettes

Dans les cellules, les PCAIs ont augmenté l’activité de gènes qui freinent le cancer et réduit celle de gènes qui favorisent sa diffusion. Ils ont aussi abaissé le niveau de protéines impliquées dans le mouvement cellulaire. Autre effet observé, les filaments d’actine, l’ossature interne qui aide la cellule à garder sa forme et à se déplacer, ont été désorganisés.

Le plus étonnant vient d’ailleurs. Les grands signaux de croissance n’ont pas été éteints, ils ont été poussés en surrégime. Les chercheurs pensent que cette surcharge pourrait provoquer une hausse d’espèces réactives de l’oxygène, puis une forme d’autodestruction cellulaire. Mais ce mécanisme reste à éclaircir.

Et la limite est nette. On ne sait pas encore si ces composés abîment des tissus sains, s’ils restent efficaces chez l’animal, ni s’ils seraient sûrs chez l’humain.

Une portée possible au-delà du pancréas

Pourquoi cette étude compte quand même ? Parce que KRAS n’est pas un sujet de niche. Il est impliqué dans environ 30 % des cancers solides, notamment dans certains cancers du côlon et du poumon. Les chercheurs estiment aussi que leurs PCAIs pourraient agir contre plusieurs mutants, dont KRAS-G12C, KRAS-G12D et KRAS-G12V.

Ils rappellent enfin que leurs travaux précédents avaient déjà montré une activité sur des cellules de cancers du sein, du poumon et de la prostate. Pour vous, la conséquence pratique est simple : ce n’est pas un nouveau traitement. Pas encore. En revanche, c’est une piste sérieuse à suivre, parce qu’elle vise un moteur biologique commun à plusieurs cancers très difficiles.