Une protéine découverte pourrait freiner la progression des tumeurs pancréatiques, selon des chercheurs

Des chercheurs ont identifié une protéine capable d’interrompre le développement des tumeurs pancréatiques, ouvrant de nouvelles perspectives dans la lutte contre ce cancer particulièrement agressif et difficile à traiter, selon les récentes avancées scientifiques.

Tl;dr Découverte du rôle clé de la protéine SPP1.

Blocage de SPP1 freine la progression du cancer.

Nouveaux traitements ciblés en développement.

Un espoir inédit face à un cancer redoutable

La recherche contre le cancer du pancréas franchit une étape prometteuse. D’après les travaux récents menés par l’Institute of Cancer Research (ICR) à Londres, la mise au jour de la protéine SPP1 comme moteur central dans la propagation du pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), forme la plus fréquente de ce cancer, pourrait révolutionner l’approche thérapeutique. Il faut rappeler que le diagnostic intervient encore trop souvent à un stade avancé : en Angleterre et au Pays de Galles, plus de 60 % des patients apprennent leur maladie alors qu’elle est déjà au stade 4. Conséquence directe : les taux de survie demeurent dramatiquement bas, à peine 22 % des malades anglais et 21 % gallois dépassant le premier mois après le diagnostic.

L’importance décisive de SPP1 confirmée en laboratoire

Pour explorer l’impact réel de SPP1, les chercheurs ont eu recours à des mini-tumeurs cultivées en laboratoire ainsi qu’à des modèles murins. Dès lors que cette protéine était bloquée, les résultats se sont avérés éloquents : diminution nette du volume tumoral, nombre réduit de tumeurs et surtout absence totale de dissémination métastatique chez la souris. Un chiffre frappe particulièrement : alors qu’aucun rongeur porteur du gène n’a survécu au-delà de 50 jours, 20 % des souris dépourvues du gène ont vécu jusqu’à 400 jours. Le blocage de SPP1 a également provoqué une hausse notable d’une autre molécule, GREM1, associée à une moindre propagation tumorale.

Nouvelles perspectives thérapeutiques et réactions des experts

Ce bouleversement scientifique offre désormais une cible tangible pour élaborer des médicaments capables d’inhiber spécifiquement SPP1. D’après le professeur Axel Behrens, spécialiste en biologie cellulaire à l’ICR, ces avancées pourraient prolonger significativement la vie et améliorer l’état général des patients. Le professeur Kristian Helin, directeur général de l’institut londonien, salue d’ailleurs « une étape importante vers des traitements plus efficaces pour l’un des cancers les plus agressifs ». La directrice recherche de Pancreatic Cancer UK, Anna Jewell, souligne quant à elle la nécessité urgente d’agir sur ce type de protéines : « Trop de malades meurent encore quelques mois après le diagnostic ».

Pour les malades – au Royaume-Uni comme ailleurs – il s’agit peut-être d’une fenêtre d’espoir inattendue : la prochaine étape consistera à développer des molécules ciblées et lancer des essais cliniques afin d’évaluer leur potentiel sur l’humain.

Des pistes concrètes pour demain ?

En résumé, si tout reste encore à prouver chez l’homme, voici les priorités identifiées par les scientifiques pour les années à venir :

Mise au point de médicaments inhibiteurs ciblant SPP1 ;

Lancement rapide d’essais cliniques adaptés ;

Poursuite des études sur l’interaction avec d’autres protéines-clés comme GREM1.

Face à un pronostic aussi sombre, chaque progrès compte – et celui-ci semble bien avoir changé la donne.