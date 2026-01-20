Un spécialiste suggère que la maladie d’Alzheimer ne serait peut-être pas une pathologie cérébrale

Un spécialiste remet en question la conception traditionnelle de la maladie d'Alzheimer, suggérant qu'elle ne serait pas uniquement liée au cerveau. Cette nouvelle perspective pourrait bouleverser la compréhension et l'approche de cette pathologie dévastatrice.

Tl;dr Controverses autour du rôle de la bêta-amyloïde.

Nouvelle théorie : Alzheimer comme maladie auto-immune.

Diverses pistes émergent pour mieux comprendre la maladie.

Des certitudes qui vacillent

Depuis des années, la communauté scientifique s’est principalement concentrée sur une cible : les amas de bêta-amyloïde, supposés être à l’origine de la maladie d’Alzheimer. Cette stratégie, longtemps présentée comme une évidence, connaît pourtant de sérieux remous. Il suffit de rappeler le scandale révélé par Science en 2022 autour d’un article-clé publié dans Nature en 2006 : les données ayant fondé l’hypothèse dominante pourraient bien avoir été falsifiées. Un coup de tonnerre qui rebat les cartes pour un secteur déjà tiraillé par d’autres controverses.

L’impasse thérapeutique et l’espoir d’une nouvelle approche

La validation par la Food and Drug Administration américaine du médicament aducanumab en 2021 n’a pas apaisé les débats. Ce traitement ciblant spécifiquement la bêta-amyloïde a été approuvé malgré des résultats cliniques jugés incomplets, voire contradictoires. Certains médecins demeurent farouchement opposés à son usage, tandis que d’autres préfèrent accorder le bénéfice du doute. Mais au fond, ce consensus fragile souligne surtout l’incapacité actuelle à proposer une réponse vraiment efficace à une pathologie qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde.

Face à cette impasse, plusieurs laboratoires tentent de renouveler notre compréhension d’Alzheimer. À Toronto, au sein du Krembil Brain Institute, une équipe propose désormais de voir la maladie avant tout comme un dysfonctionnement du système immunitaire cérébral. Selon cette hypothèse audacieuse, la fameuse protéine incriminée serait en réalité un acteur clé de nos défenses naturelles ; mais confrontée à certaines similarités entre bactéries et cellules cérébrales, elle finirait par attaquer nos propres neurones. Loin d’être anecdotique, cette auto-agression chronique correspondrait à une véritable maladie auto-immune du cerveau.

L’urgence d’explorer de nouvelles pistes

Mais alors que faire ? Les traitements traditionnels des maladies auto-immunes ne semblent pas transposables ici ; le cerveau est un organe aussi complexe que spécifique. Néanmoins, cibler différemment certaines voies immunitaires pourrait ouvrir enfin des perspectives thérapeutiques inédites.

Dans ce contexte incertain, plusieurs autres théories gagnent du terrain :

Dysfonctionnement des mitochondries (les « usines énergétiques » des neurones),

Pistes infectieuses impliquant notamment des bactéries buccales,

Anomalies dans le métabolisme de certains métaux comme le cuivre ou le zinc.

Si aucune explication ne fait encore l’unanimité, cet éclatement des approches traduit l’urgence scientifique et sociale : redéfinir les bases mêmes du combat contre la démence afin d’apporter enfin des solutions tangibles aux familles frappées par ce fléau. Pour reprendre les mots du professeur Donald Weaver, il est temps d’« ouvrir l’éventail des possibles pour comprendre et traiter Alzheimer autrement ».