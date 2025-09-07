Cancer du pancréas : une habitude répandue augmente les risques, les médecins alertent sur le dépistage

Face à la hausse des cas de cancer du pancréas, les professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme. Une habitude répandue, adoptée par une grande partie de la population, accroît le risque, incitant les médecins à recommander le dépistage.

Tl;dr Le tabac favorise fortement le cancer du pancréas.

Le dépistage ciblé concerne seulement les personnes à haut risque.

Détecté tard, ce cancer reste très meurtrier.

Tabac et cancer du pancréas : un lien désormais éclairci

Derrière la progression silencieuse et souvent fatale du cancer du pancréas, une nouvelle étude de l’Université du Michigan lève le voile sur la manière dont le tabagisme amplifie réellement les risques. Si l’on savait déjà que fumer était associé à cette maladie, il apparaît désormais que certaines substances de la cigarette déclenchent un mécanisme cellulaire complexe, aboutissant à une croissance tumorale accélérée. Les chercheurs ont notamment identifié une protéine, l’interleukine-22 (IL-22), libérée sous l’effet des toxines, qui stimule non seulement la prolifération des cellules cancéreuses, mais détourne aussi la réponse immunitaire censée protéger l’organisme.

Cancer du pancréas : portrait d’un tueur discret

Le cancer du pancréas demeure redoutable par sa discrétion. Les premiers signes cliniques n’apparaissent souvent qu’à un stade avancé, ce qui complique toute intervention efficace. Le diagnostic arrive généralement trop tardivement, laissant peu d’options thérapeutiques. Parmi les facteurs de risque identifiés figurent, outre le tabac, des antécédents familiaux marqués, une pancréatite chronique ou encore un diabète de type 2 installé depuis longtemps.

À l’échelle mondiale, la situation se dégrade : les cas continuent d’augmenter et les prévisions sont alarmantes. D’ici à 2030, certains spécialistes estiment que ce type de cancer pourrait devenir la deuxième cause de décès liée au cancer aux États-Unis, dépassant même le cancer colorectal.

La tentation serait grande d’élargir le dépistage à toute la population. Pourtant, les recommandations restent fermes : seul un petit groupe d’individus jugés « à risque élevé » doit être surveillé de près. On y retrouve principalement ceux présentant :

Des antécédents génétiques spécifiques (BRCA1/2, syndromes familiaux)

Une forte histoire familiale de cancer pancréatique

L’apparition récente d’un diabète inexpliqué accompagnée d’une perte de poids suspecte

Pour ces personnes, des examens tels que l’IRM ou l’échographie endoscopique sont recommandés chaque année dès un âge défini selon leur histoire personnelle.

Miser sur la prévention… et la vigilance individuelle

Face à une pathologie sans réel dépistage généralisé ni avancée thérapeutique majeure, chaque geste compte. Arrêter de fumer reste sans conteste le levier le plus accessible pour limiter ses risques. Pour les familles concernées par une prédisposition génétique ou toute personne observant des symptômes inhabituels associés au diabète récent, une discussion médicale s’impose rapidement.

Si beaucoup ignorent encore leur vulnérabilité face au cancer du pancréas, il apparaît aujourd’hui urgent de conjuguer prudence individuelle et vigilance clinique afin d’enrayer son inexorable progression.