Mounjaro : le médicament minceur qui suscite l’engouement

Le médicament Mounjaro, initialement conçu pour traiter le diabète de type 2, suscite un engouement croissant en raison de ses effets notables sur la perte de poids, attirant l'attention bien au-delà du cercle des patients diabétiques.

Tl;dr Mounjaro n’est pas une solution minceur rapide ou cosmétique.

Effets secondaires et reprise de poids fréquents sans suivi médical.

Mode de vie sain reste essentiel pour des résultats durables.

L’engouement grandissant autour de Mounjaro : entre espoir et précautions

Lorsque la créatrice de contenu Aishwarya Mohanraj a évoqué publiquement son expérience avec Mounjaro dans le cadre de sa lutte contre le surpoids, le débat sur les traitements injectables pour perdre du poids s’est immédiatement intensifié. Jusque-là, les rumeurs tournaient surtout autour de célébrités soupçonnées d’utiliser l’Ozempic. Désormais, l’attention s’est déplacée vers cette nouvelle molécule, portée par un témoignage assumé et des résultats très visibles.

Dans sa vidéo, Mohanraj explique ses difficultés personnelles – SOPK (syndrome des ovaires polykystiques), hypothyroïdie – qui rendaient toute perte de poids complexe malgré des tentatives multiples : sport régulier, alimentation riche en protéines, pilule contraceptive… Finalement, après une reprise importante du poids perdu, elle se tourne vers l’injection prescrite par son médecin. Elle affirme : « Je suis passée de 74 à 52 kg en six mois », avant de nuancer : « Est-ce que je recommande ce traitement ? Non, je ne suis pas médecin. »

Mounjaro : mécanisme d’action et encadrement médical impératif

Développé par Eli Lilly, Mounjaro, nom commercial du tirzépatide, est avant tout destiné au traitement du diabète de type 2. Son action : activer simultanément deux voies hormonales intestinales – GLP-1 et GIP – afin de réguler l’appétit et la glycémie. Comme l’explique la Dr Himika Chawla, « en imitant ces hormones, le médicament ralentit la vidange gastrique et envoie rapidement au cerveau le signal de satiété, ce qui diminue souvent la faim et donc l’apport calorique ».

Néanmoins, les spécialistes insistent unanimement sur le fait qu’il ne s’agit ni d’une formule miracle ni d’une solution esthétique rapide. Le docteur Saptarshi Bhattacharya, endocrinologue à l’Apollo Hospitals Indraprastha, rappelle : « L’intérêt suscité par ces médicaments dépasse leur indication initiale. Mais il reste un traitement médical soumis à prescription et supervision. »

Risques réels et limites du traitement seul

En parallèle d’effets notables sur la perte de poids ou la gestion du diabète, les effets secondaires demeurent fréquents : nausées, vomissements ou diarrhées touchent un nombre important de patients. Selon le Dr Nikhil Yadav, près de « 40% des utilisateurs reprendront du poids s’ils n’adoptent pas parallèlement une hygiène de vie adaptée ». En clair, l’efficacité du tirzépatide dépend largement d’un accompagnement nutritionnel et physique régulier.

Voici ce qu’il faut retenir pour envisager ce traitement en toute lucidité :

Mounjaro n’est efficace qu’avec un suivi médical strict.

n’est efficace qu’avec un suivi médical strict. L’arrêt du médicament sans changements durables favorise une reprise pondérale.

L’association à une alimentation équilibrée et à l’activité physique demeure incontournable.

Derrière la popularité médiatique : prudence et perspectives nécessaires

Le succès viral des vidéos sur les réseaux sociaux peut masquer la complexité réelle liée à ces traitements. Les études montrent que sans modification profonde du mode de vie, beaucoup reprennent leurs kilos en moins d’un an après avoir cessé le médicament. Finalement, si les avancées pharmaceutiques comme le tirzépatide ouvrent des pistes prometteuses contre l’obésité ou le diabète, seule une approche globale garantit une amélioration durable. Une invitation à se méfier des raccourcis faciles prônés en ligne…