Ozempic et Mounjaro : ces traitements modifient-ils la perception du goût des aliments ?

De récents rapports soulignent que certains utilisateurs d’Ozempic et de Mounjaro, deux traitements contre le diabète et l’obésité, font état de modifications de leur perception des goûts alimentaires après avoir commencé ces médicaments.

Tl;dr 1 patient sur 5 perçoit les goûts différemment sous traitement.

Les médicaments Ozempic, Wegovy et Mounjaro modifient la sensibilité au sucré et salé.

Ces effets pourraient aider à personnaliser les conseils alimentaires.

Des traitements amaigrissants qui bouleversent le goût

La récente présentation lors du congrès de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD), à Vienne, a mis en lumière un effet peu attendu des nouveaux médicaments contre l’obésité. Les traitements phares que sont Ozempic, Wegovy et Mounjaro, largement prescrits pour lutter contre le surpoids, pourraient bien faire plus que couper la faim. D’après une étude germano-autrichienne menée auprès de personnes en situation d’obésité ou de surpoids, environ un patient sur cinq a remarqué une modification de la perception des saveurs : pour eux, certains aliments semblent nettement plus sucrés ou salés qu’auparavant.

Sensibilité accrue au sucré et au salé : un mécanisme inattendu

Ce travail inédit, dirigé par le professeur Othmar Moser (Université de Bayreuth), s’est intéressé à l’expérience concrète de 411 patients sous ces traitements, dont près de 70 % étaient des femmes. Résultat marquant : environ 21 % des participants déclarent percevoir le sucré plus intensément, tandis que 23 % ressentent le salé de façon exacerbée – sans modification notable du ressenti pour l’amer ou l’acide. La proportion grimpe même à près de 27 % dans le groupe Wegovy pour la sensibilité au salé.

Cette réaction, selon le Pr Moser, pourrait s’expliquer par l’action directe des « incrétino-mimétiques » non seulement sur les régions cérébrales contrôlant l’appétit, mais également sur les cellules gustatives elles-mêmes. « Ces molécules n’agissent pas qu’au niveau digestif ou cérébral ; elles modulent aussi la manière dont nous percevons certaines saveurs intenses », a-t-il détaillé.

Vers une prise en charge plus personnalisée ?

L’impact potentiel de ces modifications ne s’arrête pas à une simple curiosité clinique. Si ce phénomène n’explique pas à lui seul la perte de poids – qui dépend aussi du métabolisme et du mode de vie –, il pourrait néanmoins guider le suivi des patients. Selon les auteurs, surveiller l’évolution du goût permettrait aux soignants d’affiner leurs recommandations diététiques et d’évaluer indirectement la réponse au traitement.

Voici quelques pistes suggérées par les chercheurs pour améliorer l’accompagnement :

Ajuster les conseils alimentaires en fonction des goûts modifiés.

en fonction des goûts modifiés. Mieux comprendre l’appétit pour adapter les stratégies thérapeutiques.

pour adapter les stratégies thérapeutiques. Soutenir la motivation face aux changements parfois déroutants du plaisir alimentaire.

L’obésité : une urgence mondiale face à des solutions innovantes

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un habitant sur huit vivait avec une obésité en 2022. Aux États-Unis, ce taux frôle désormais les 40 %. Dans ce contexte préoccupant, l’arrivée massive d’agents comme Ozempic, Wegovy ou Mounjaro ouvre donc non seulement la voie à une gestion pharmacologique efficace du poids, mais invite également à reconsidérer notre rapport sensoriel à l’alimentation. La science continue ainsi d’explorer toutes les facettes – parfois insoupçonnées – de ces médicaments qui bouleversent notre expérience quotidienne du goût.