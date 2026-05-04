Une vaste étude révèle que les médicaments amaigrissants pourraient freiner l’accumulation de protéines liées à Alzheimer

Une vaste analyse révèle que certains médicaments utilisés contre l’obésité pourraient limiter l’accumulation de protéines associées à la maladie d’Alzheimer. Ces résultats suggèrent un potentiel bénéfice supplémentaire de ces traitements au-delà de la perte de poids.

Tl;dr Les médicaments GLP-1 pourraient réduire les marqueurs de l’Alzheimer dans les modèles précliniques.

Le liraglutide montre les effets positifs les plus consistants.

Les preuves chez l’homme restent limitées non concluantes.

Des espoirs suscités par les traitements GLP-1

Ces dernières années, la liste des bénéfices potentiels associés aux médicaments de type GLP‑1 ne cesse de s’allonger. Après leur succès dans la prise en charge du diabète et de l’obésité, un nouvel examen conduit par des chercheurs d’Anglia Ruskin University, au Royaume-Uni, explore aujourd’hui leur possible rôle dans la prévention des mécanismes moléculaires caractéristiques de la démence.

Des résultats prometteurs en laboratoire

En passant au crible trente études, pour l’essentiel menées sur cultures cellulaires ou modèles animaux, l’équipe britannique a observé une nette diminution des protéines toxiques associées à la maladie d’Alzheimer. Précisément, parmi les travaux analysés, vingt-deux ont rapporté une baisse significative des plaques d’amyloïde‑bêta, et dix-neuf une réduction des enchevêtrements de protéine tau. Ces agrégats sont connus pour endommager puis détruire progressivement les neurones — même si d’autres pistes sont également étudiées.

Les substances actives examinées étaient le sémaglutide, le liraglutide, l’exenatide et le dulaglutide. Il est à noter que le liraglutide, molécule bien représentée dans la revue, s’est démarqué par ses effets réguliers sur les deux marqueurs majeurs d’Alzheimer. À l’inverse, l’exénatide est celui qui a montré les résultats les plus modestes.

L’état incertain de la recherche chez l’humain

Toutefois, comme souvent dans ce domaine, il demeure une grande prudence : seules deux petites études cliniques sur humains ont été recensées par cette revue. L’une indiquait une préservation du métabolisme cérébral tandis que l’autre signalait une réduction des amyloïdes dans certains compartiments extracellulaires – mais sans effet prouvé sur le ralentissement du déclin cognitif ou sur la formation directe des plaques cérébrales.

En outre, même si certaines recherches précédentes suggèrent un risque moindre de démence chez les patients sous traitement GLP-1, d’autres essais réalisés auprès de personnes atteintes d’un début d’Alzheimer n’ont pas confirmé ce lien. Par exemple, aucune amélioration cognitive notable n’a été constatée avec le sémaglutide lors d’un essai publié l’an passé.

Divers mécanismes envisagés et prochaines étapes

Pour expliquer ces observations encourageantes, mais encore fragiles, les scientifiques évoquent plusieurs voies possibles :

Diminution de l’inflammation cérébrale,

Amélioration de la signalisation à l’insuline,

Baisse de la production des protéines toxiques.

Cependant, rien n’est définitivement tranché. Le physiologiste Simon Cork, coauteur de l’étude, souligne ainsi : « Cet examen offre une analyse approfondie sur la façon dont ces médicaments pourraient interagir avec les mécanismes fondamentaux de la maladie d’Alzheimer. » Pour lui comme pour ses collègues, seuls de nouveaux essais cliniques à grande échelle permettront de valider ces premiers signaux positifs et d’envisager – peut-être – une réelle avancée préventive contre Alzheimer grâce aux agonistes du récepteur GLP‑1.