Le sommeil idéal pour réduire le risque de démence dévoilé par des chercheurs

Des chercheurs ont identifié la durée de sommeil idéale permettant de réduire les risques de développer une démence. Cette découverte éclaire l’importance du sommeil sur la santé cérébrale et ouvre de nouvelles pistes pour la prévention des maladies neurodégénératives.

Tl;dr 7 à 8 heures de sommeil réduisent le risque de démence.

Activité physique régulière et moins de sédentarité protègent le cerveau.

Les liens constatés sont des associations, pas des preuves directes.

Un équilibre subtil entre sommeil, activité et santé cérébrale

Au fil des années, la science s’est penchée sur l’impact du mode de vie sur la santé cognitive. Une nouvelle étude d’envergure menée par une équipe de chercheurs de l’Université York, au Canada, apporte un éclairage inédit sur les liens entre sommeil, activité physique et risque de développer une démence. En analysant près de 4,5 millions de participants issus de 69 études distinctes – dont certains dès l’âge de 35 ans – ces spécialistes ont tenté d’identifier les comportements protecteurs ou aggravants pour le cerveau.

Sommeil : la juste mesure fait la différence

La question du nombre d’heures idéales reste souvent sujette à débat. Pourtant, selon cette méta-analyse, il semble que dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit constituerait un véritable point d’équilibre pour minimiser le risque de démence à long terme. Les données recueillies révèlent ainsi qu’un sommeil inférieur à sept heures accroît le risque de démence de 18 %, tandis qu’un excès – au-delà de huit heures – entraîne une hausse encore plus marquée, atteignant 28 %. Comme le rappellent les auteurs : « Dormir trop peu ou trop longtemps semble nuire autant à notre cerveau que ne pas dormir assez ».

L’activité physique en première ligne face à la démence

Mais le sommeil n’est pas seul en cause. L’étude souligne aussi que la tendance à rester assis plus de huit heures par jour, couplée à un manque d’exercice (moins de 150 minutes par semaine), expose davantage au développement d’une pathologie neurodégénérative. En somme, certaines habitudes pourraient collectivement soutenir la santé cérébrale :

Pratiquer une activité physique régulière ;

Diminuer son temps en position assise ;

Miser sur un rythme nocturne stable.

Des facteurs modifiables, mais une relation complexe

Si les résultats apparaissent prometteurs pour la prévention, la prudence reste cependant de mise. Les scientifiques insistent sur un point : « Ces associations ne démontrent pas un lien direct de cause à effet ». Il n’est pas toujours évident d’identifier si certains symptômes (par exemple un sommeil excessif) sont un précurseur ou une conséquence précoce des maladies comme l’Alzheimer. Par ailleurs, toutes les habitudes n’ont pas été étudiées avec la même précision : seules trois études portaient spécifiquement sur les comportements sédentaires.

Même si près d’un cas sur deux pourrait être évité en adaptant son mode de vie, beaucoup reste encore à explorer pour cerner l’ensemble des mécanismes impliqués. À ce stade, encourager chacun à bouger davantage et à préserver son sommeil apparaît comme une piste concrète pour retarder l’apparition des troubles cognitifs.