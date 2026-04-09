Une nouvelle théorie unificatrice pourrait révéler l’origine d’Alzheimer dans le cerveau

Des chercheurs avancent une nouvelle théorie globale qui pourrait éclairer les mécanismes à l’origine de la maladie d’Alzheimer. Cette approche unifiée offrirait des pistes pour comprendre comment ce trouble neurodégénératif se développe dans le cerveau humain.

Tl;dr Amyloid-beta et tau se disputent les microtubules neuronaux.

Ce conflit pourrait expliquer la progression de l’Alzheimer.

Nouvelle piste pour des traitements plus ciblés.

Une rivalité moléculaire au cœur de la maladie d’Alzheimer

L’explication classique de la maladie d’Alzheimer, la forme la plus fréquente de démence, repose depuis longtemps sur l’accumulation de deux protéines : l’amyloïde-bêta et la tau. Jusqu’à récemment, les scientifiques débattaient : laquelle de ces deux protéines joue réellement le premier rôle dans le déclin cognitif ? Un nouvel éclairage vient bouleverser cette vision.

Nouvelles découvertes sur les interactions entre protéines

Dans une étude parue dans la revue PNAS Nexus, l’équipe du professeur Ryan Julian, chimiste à l’Université de Californie, Riverside, propose une « théorie unificatrice » qui pourrait réconcilier nombre d’hypothèses contradictoires. Leur expérience s’intéresse aux microtubules, ces fins échafaudages internes essentiels à la structure et au bon fonctionnement des cellules nerveuses. Habituellement, la protéine tau s’y accroche pour stabiliser ces structures. Mais que se passe-t-il lorsque l’amyloïde-bêta entre en jeu ?

En laboratoire, les chercheurs ont observé que les fragments d’amyloïde-bêta entrent directement en compétition avec tau pour se fixer sur les mêmes sites des microtubules. Grâce à des marquages fluorescents, il a été possible de voir en temps réel comment l’amyloïde-bêta « volait » littéralement sa place à tau. Cette découverte suggère une chronologie nouvelle : ce n’est pas tant l’apparition isolée de plaques amyloïdes ou d’amas de tau qui déclenche le processus pathologique, mais bien leur rivalité pour le contrôle des microtubules.

L’impact potentiel sur la compréhension et le traitement

La conséquence directe de cette concurrence ? Tau, écartée de son rôle protecteur, commence à s’agglutiner en amas toxiques dans les neurones tandis que les microtubules perdent leur stabilité, ce qui compromet le fonctionnement puis la survie cellulaire. Selon les auteurs : « Le point clé est que tau ne devient problématique qu’après avoir été déplacée par amyloïde-bêta. »

Cette hypothèse éclaire d’un jour nouveau pourquoi certains essais cliniques visant uniquement à éliminer les plaques amyloïdes n’améliorent guère la situation des patients. Il pourrait ainsi être plus pertinent de :

Soutenir la stabilité des microtubules ;

Diminuer la concurrence entre amyloïde-bêta et tau ;

Mieux cibler les phases précoces du conflit protéique.

Certains résultats sur modèles animaux tendent même à montrer qu’une molécule comme le lithium pourrait aider à renforcer ces « tubes » neuronaux.

Vers une réorientation des stratégies thérapeutiques ?

Si ces conclusions se vérifient lors d’études complémentaires menées en conditions plus proches du vivant, c’est tout un pan de la recherche sur Alzheimer qui pourrait s’en trouver réorienté. Sachant que cette maladie représente près de 70 % des cas de démence et demeure sans traitement curatif aujourd’hui, toute avancée solide suscite un espoir mesuré, mais réel dans la communauté scientifique.