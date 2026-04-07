Un capteur innovant détecte la pneumonie simplement en analysant l’haleine des patients

Des chercheurs ont mis au point un capteur capable de détecter la pneumonie simplement en analysant l’haleine d’une personne. Cette avancée technologique pourrait faciliter le diagnostic rapide de cette infection respiratoire.

Tl;dr Nouveau capteur portable détecte maladies pulmonaires via l’haleine.

Technologie basée sur des nanoparticules et la spectroscopie Raman.

Prototype testé uniquement sur des souris pour l’instant.

Une révolution dans la détection des maladies pulmonaires

Les longues attentes liées aux radiographies thoraciques ou à l’analyse de laboratoires pourraient, un jour, appartenir au passé. Une équipe de recherche du prestigieux MIT vient en effet de concevoir un prototype inédit : un capteur portatif baptisé PlasmoSniff, capable de repérer certaines maladies respiratoires simplement à partir d’un souffle.

Nanoparticules inhalées : la clé d’un diagnostic rapide

Au cœur de cette innovation, un fonctionnement surprenant : le patient inhale des nanoparticules spécifiques, lesquelles vont ensuite collecter, lors de leur passage dans l’organisme, des biomarqueurs révélateurs d’affections pulmonaires. Lorsqu’elles sont exhalées, ces particules rapportent des indices précieux sur l’état des poumons. Pour le moment, les essais n’ont concerné que des souris et un seul biomarqueur ciblé ; il reste donc du chemin avant une application clinique à grande échelle.

Néanmoins, les chercheurs entrevoient déjà diverses évolutions concrètes. Selon le mécanicien Aditya Garg : « En pratique, nous imaginons qu’un patient inhalerait des nanoparticules et exhalerait en dix minutes environ un biomarqueur synthétique révélant l’état pulmonaire ». Les concepteurs espèrent voir leur technologie adoptée aussi bien en clinique qu’à domicile — sans dépendre d’équipements hospitaliers complexes.

Plasmonique et spectroscopie Raman : quand la lumière révèle l’invisible

Pour distinguer ces traces infimes parmi la multitude de composés chimiques présents dans le souffle humain (notamment les COV – Composés Organiques Volatils), PlasmoSniff s’appuie sur la science de la plasmonique et une technique pointue : la spectroscopie Raman. Le capteur exploite ainsi des nanoparticules d’or suspendues sur une fine pellicule dorée : un dispositif idéal pour amplifier les vibrations moléculaires — véritables signatures chimiques permettant d’identifier chaque molécule. Comme le souligne Loza Tadesse, membre de l’équipe : « C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Notre méthode permet justement de trouver cette aiguille dans tout ce bruit ! »

L’avenir du diagnostic portable ?

Si plusieurs étapes restent à franchir avant un usage médical courant — notamment les tests humains et la conception d’un masque adapté — le potentiel s’étend bien au-delà du domaine médical. Outre les applications contre la pneumonie ou autres affections respiratoires, ce système pourrait également identifier :

polluants industriels aéroportés, substances chimiques environnementales ou autres composés volatils.

Pour Loza Tadesse, « L’outil ne se limite pas au diagnostic : il peut aussi détecter divers polluants. Dès qu’une molécule peut former une liaison hydrogène avec l’eau, sa signature vibratoire devient détectable… Un véritable couteau suisse du contrôle chimique portable ! »