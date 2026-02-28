Une étude révèle que les « produits chimiques éternels » accélèrent le vieillissement chez les hommes d’âge moyen

Une nouvelle étude révèle une association entre l’exposition aux « produits chimiques éternels » et un vieillissement accéléré chez les hommes d’âge moyen, soulignant les préoccupations croissantes autour des effets de ces substances persistantes sur la santé humaine.

Tl;dr Certains PFAS accélèrent le vieillissement biologique chez les hommes.

PFNA et PFOSA présents dans 95% des échantillons sanguins.

Les risques sanitaires liés aux nouveaux PFAS restent mal connus.

Des substances omniprésentes et persistantes

Depuis les années 1940, les PFAS – une famille de plus de 12 000 composés synthétiques, aussi appelés « polluants éternels » – se sont insidieusement installés dans notre quotidien. Utilisés dans la fabrication de vêtements imperméables, d’emballages alimentaires, de mousses anti-incendie ou encore d’ustensiles antiadhésifs, ces produits chimiques sont célébrés pour leur incroyable résistance à l’eau, à la chaleur et aux graisses. Un atout technique qui s’avère aujourd’hui problématique : leur structure moléculaire robuste, articulée autour d’un lien carbone-fluor extrêmement stable, empêche toute dégradation naturelle avant plusieurs siècles.

Vieillissement accéléré : le rôle suspecté de certains PFAS

C’est dans ce contexte que s’inscrit une récente étude menée par l’équipe du professeur Xiangwei Li à l’Université Jiao Tong de Shanghai. S’appuyant sur des analyses sanguines issues du National Health and Nutrition Examination Survey américain (1999-2000), les chercheurs ont examiné la présence de onze types différents de PFAS chez 326 adultes d’âge mûr. Deux composés en particulier – le PFNA (acide perfluorononanoïque) et le PFOSA (perfluorooctanesulfonamide) – se sont retrouvés dans près de 95 % des échantillons.

Le plus marquant ? Chez les hommes âgés de 50 à 64 ans, des concentrations élevées de ces substances étaient associées à un vieillissement épigénétique accéléré, mesuré via douze « horloges » biologiques évaluant la méthylation de l’ADN. Ce phénomène n’a toutefois pas été observé chez les femmes, sans que la raison ne soit clairement identifiée. Selon Xiangwei Li, cela pourrait être lié à certains facteurs comportementaux spécifiques au sexe masculin – tabagisme notamment – qui viendraient potentialiser l’effet nocif des PFAS.

Pistes d’interprétation et limites scientifiques

Si le lien entre exposition au PFNA/PFOSA et vieillissement biologique semble préoccupant, cette corrélation n’établit pas pour autant une causalité ferme. D’autres variables propres aux hommes d’âge moyen pourraient entrer en jeu. Fait notable : la concentration globale de PFAS ne différait pas selon le sexe ou l’âge, et aucun autre composé analysé n’a montré un effet similaire sur les biomarqueurs du vieillissement.

La prudence reste donc de mise : seuls des travaux complémentaires permettront d’éclaircir ce lien potentiel entre « polluants éternels » et altérations biologiques précoces.

Santé publique : quelle réponse face au risque ?

Face à cette incertitude scientifique, les experts invitent à limiter autant que possible l’exposition aux PFAS. Quelques gestes simples peuvent réduire le risque :

Privilégier des aliments non emballés ou cuisinés maison.

Éviter de chauffer ses plats dans des emballages industriels au micro-ondes.

Cette étude publiée dans la revue Frontiers in Aging, rappelle combien il est urgent d’approfondir nos connaissances sur ces substances omniprésentes dont les impacts sanitaires restent encore largement sous-estimés.