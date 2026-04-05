La santé visuelle pourrait anticiper la démence plus d’une décennie à l’avance

Selon une récente étude, l’examen de la vision pourrait permettre d’identifier un risque de démence jusqu’à douze ans avant que la maladie ne soit diagnostiquée, offrant ainsi une nouvelle piste pour le dépistage précoce.

Tl;dr Vision decline may predict future risk of dementia.

Treating vision issues could help prevent cognitive decline.

Social engagement mediates link between vision and cognition.

L’œil, un indicateur précoce du déclin cognitif ?

Selon des études de grande ampleur menées au Royaume-Uni et en Australie, le déclin de la vue serait bien plus qu’un simple symptôme du vieillissement. Ces recherches récentes pointent la capacité des yeux – véritable extension visible du système nerveux central – à révéler précocement certains troubles cognitifs, dont la démence.

Les chercheurs australiens ont suivi plus de 2 200 volontaires durant douze ans. Ils ont constaté que ceux souffrant d’une baisse de l’acuité visuelle obtenaient systématiquement de moins bons résultats aux tests de mémoire, d’attention ou de résolution de problèmes. Pourtant, il apparaît que l’engagement social jouerait un rôle tampon dans ce lien. Comme le souligne la neuroscientifique Nikki-Anne Wilson (Neuroscience Research Australia – NeuRA) : « Nous montrons pour la première fois que la relation entre un déclin de la vision et les performances cognitives pourrait s’expliquer en partie par une diminution des contacts sociaux. »

L’importance du dépistage sensoriel chez les seniors

De leur côté, les scientifiques britanniques ont soumis plus de 8 000 personnes à un test simple : presser un bouton dès qu’un triangle apparaissait à l’écran. Le verdict est sans appel : une lenteur accrue dans le traitement visuel s’avère associée à une probabilité nettement supérieure d’être diagnostiqué avec une démence douze ans plus tard. Néanmoins, ces tests isolés ne permettent pas d’identifier précisément qui développera la maladie.

Face à cette limite individuelle, les auteurs suggèrent d’intégrer ces évaluations sensorielles dans le parcours global de dépistage des risques liés à la démence, en complément des examens cognitifs classiques.

Vision, prévention et pistes thérapeutiques émergentes

Ces conclusions rejoignent celles récemment publiées par la Commission sur la démence du prestigieux journal médical The Lancet. Pour cette équipe internationale d’experts, jusqu’à 2,2 % des cas pourraient être attribués à une perte visuelle non prise en charge chez les personnes âgées – loin derrière le poids de la perte auditive non traitée (7 %), mais tout de même significatif.

La prévention semble alors accessible : selon cette commission, « une opportunité claire pour prévenir la démence existe grâce au traitement des troubles visuels ». Concrètement, cela passe notamment par :

L’accès élargi au dépistage ophtalmologique régulier ;

La correction rapide via lunettes adaptées ou chirurgie (cataracte) ;

L’accompagnement favorisant le maintien des interactions sociales.

Mise en perspective et perspectives futures

Reste toutefois à nuancer : ni l’audition ni la vue ne condamnent automatiquement à développer une maladie neurodégénérative. D’autres facteurs – souvent intriqués – sont aussi en jeu. Mais si l’on sait aujourd’hui que l’usure du regard peut prédire une hausse générale du risque de mortalité, c’est bien parce que les yeux témoignent silencieusement des atteintes liées au temps… et rappellent combien préserver nos sens contribue activement au maintien du bien vieillir.