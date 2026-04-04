Un complément alimentaire abordable pourrait améliorer les fonctions cérébrales chez les seniors

Une supplémentation quotidienne à faible coût semble favoriser l’amélioration des fonctions cérébrales chez les personnes âgées, selon de récentes observations. Cette découverte ouvre la voie à des solutions accessibles pour soutenir la santé cognitive au fil du vieillissement.

Tl;dr Les prébiotiques améliorent la mémoire chez les seniors.

Étude menée sur des jumeaux par King’s College London.

Le microbiote intestinal joue un rôle clé dans le cerveau.

Quand l’intestin influence la mémoire : de nouveaux espoirs pour les seniors

Qui aurait cru que ce que nous consommons pour préserver notre transit pourrait aussi booster nos facultés cognitives ? Des travaux menés par une équipe de King’s College London bousculent aujourd’hui nos certitudes en révélant l’influence majeure du microbiote intestinal sur la santé du cerveau vieillissant.

Le lien entre intestin et cerveau, surnommé « deuxième cerveau », suscite depuis quelques années un intérêt croissant dans le monde scientifique. Et il faut dire qu’une étude menée auprès de 36 paires de jumeaux, tous âgés d’au moins 60 ans, vient d’apporter des preuves concrètes à cette intuition. Séparés au hasard en deux groupes, chaque duo recevait soit un mélange quotidien de protéines et de prébiotiques (inuline ou fructooligosaccharide — FOS), soit un placebo.

Des fibres végétales aux effets inattendus sur la cognition

Après trois mois, ceux qui avaient consommé ces compléments affichaient de meilleurs résultats à des tests de mémoire visuelle — les mêmes utilisés pour détecter précocement la maladie d’Alzheimer. Ces prébiotiques, déjà disponibles en vente libre dans plusieurs pays, sont en réalité des fibres végétales non digestibles qui « nourrissent » certaines bactéries du côlon. En particulier, le taux de Bifidobacterium, une bactérie jugée bénéfique, a significativement augmenté chez les jumeaux supplémentés.

La recherche sur le lien entre flore intestinale et performance cognitive s’accélère. Chez les rongeurs, l’augmentation des populations de Bifidobacterium semble limiter les déficits cognitifs via la régulation des connexions entre intestin et cerveau. Des indices similaires émergent désormais chez l’humain.

L’alimentation au cœur d’une prévention possible

Selon la gériatre Claire Steves, ces compléments végétaux — accessibles et peu coûteux — pourraient représenter une piste prometteuse face au déclin cognitif lié à l’âge. Il reste cependant des zones d’ombre : malgré l’amélioration constatée sur certains aspects intellectuels comme la mémoire et le traitement de l’information, aucun effet notable n’a été observé sur la perte musculaire. Autre limite reconnue : la majorité des volontaires étaient des femmes, ce qui pourrait biaiser légèrement les résultats.

Voici quelques éléments clés mis en avant par cette étude :

L’intestin jouerait un rôle crucial dans le maintien de fonctions cérébrales optimales.

Un déséquilibre du microbiote est aussi associé à des pathologies comme la sclérose en plaques.

Vers une révolution silencieuse ?

À travers ses recherches sur le registre national britannique des jumeaux adultes, le King’s College London espère lever définitivement le voile sur cet axe intestin-cerveau encore mystérieux. Si tout n’est pas élucidé, ces avancées relancent l’idée qu’il ne s’agit pas toujours d’un « problème cérébral pur » : certains facteurs extérieurs jouent sans doute un rôle majeur dans le déclin cognitif.

Un message à retenir : prendre soin de son microbiote pourrait bien être un atout précieux pour préserver sa mémoire… voire retarder certains troubles liés à l’âge.