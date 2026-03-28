Des bactéries intestinales capables d’atteindre directement le cerveau, selon une étude menée chez la souris

Une récente étude menée chez la souris suggère que certaines bactéries intestinales pourraient être capables de migrer directement vers le cerveau, une découverte qui soulève de nouvelles questions sur le lien entre microbiote et santé cérébrale.

Tl;dr Bactéries vivantes voyagent de l’intestin au cerveau via le nerf vague.

L’alimentation et la génétique influencent cette migration chez la souris.

Le phénomène reste à confirmer chez l’humain.

Un axe direct entre intestin et cerveau ?

Les relations intimes entre le microbiote intestinal et notre cerveau fascinent depuis plusieurs années la communauté scientifique. Mais une équipe américaine, menée par des chercheurs d’Emory University, vient de franchir un pas supplémentaire. Leur étude, réalisée sur des souris, suggère qu’un petit nombre de bactéries vivantes peuvent traverser directement de l’intestin au cerveau… en empruntant le nerf vague. Ce canal, longtemps soupçonné mais rarement observé avec précision, relie les deux organes au cœur du fameux « axe intestin-cerveau ».

Expériences sous haute surveillance

Le protocole suivi par les chercheurs a mobilisé différents modèles murins. Des souris génétiquement modifiées pour mimer la maladie d’Alzheimer, d’autres pour s’approcher de la maladie de Parkinson, ou encore des animaux nourris avec un régime très riche en graisses — toutes conditions connues pour fragiliser la barrière intestinale (« leaky gut »). Les scientifiques ont ensuite recherché la présence de bactéries issues du microbiote dans tout l’organisme.

De façon surprenante, ils n’en ont trouvé qu’une infime quantité dans le cerveau… mais rien dans le sang. Lorsque le passage par le nerf vague était bloqué expérimentalement, la migration bactérienne vers le cerveau chutait fortement. L’équipe en conclut que ce nerf pourrait bien jouer un rôle clé dans ce trajet peu commun.

Pistes thérapeutiques et prudence nécessaire

Il est tentant d’imaginer que ces découvertes ouvriront bientôt la voie à des traitements inédits : manipuler le microbiome intestinal pour prévenir ou traiter certaines maladies neurodégénératives ou troubles psychiatriques. Les auteurs évoquent cette possibilité, soulignant à quel point cibler l’intestin pourrait révolutionner nos approches médicales des pathologies cérébrales.

Néanmoins, il faut rester prudent : « This data reveals a bacterial translocation axis from the gut to the brain, impacted by environmental (diet) and genetic factors… and warrants further investigation to determine if this phenomenon also occurs in humans », écrivent les chercheurs eux-mêmes. En clair : on ignore encore si cette circulation existe réellement chez l’humain – et surtout si elle peut déclencher inflammation ou maladie.

La clé du régime alimentaire ?

Une observation néanmoins encourageante émerge : lorsque les souris repassaient à une alimentation équilibrée, les traces bactériennes dans leur cerveau devenaient indétectables. Autrement dit, réparer l’étanchéité intestinale pourrait suffire à inverser ce phénomène.

La recherche confirme une intuition croissante : pour préserver notre cerveau, il vaut mieux aussi prendre soin… de son intestin.