Soixante ans après, un médicament antidiabétique dévoile ses effets insoupçonnés sur le cerveau

Après six décennies d’utilisation, un médicament couramment prescrit contre le diabète montre des effets inattendus sur le cerveau. Cette découverte soulève de nouvelles questions sur son action et ouvre des perspectives inédites pour la recherche médicale.

Tl;dr La metformine agit aussi directement dans le cerveau.

Une nouvelle voie cérébrale Rap1 identifiée en 2025.

Perspectives : traitements ciblés et potentiel anti-âge renforcé.

Une révolution dans la compréhension de la metformine

Depuis plus de soixante ans, la metformine s’impose comme un pilier du traitement du diabète de type 2. Pourtant, malgré son usage massif, son mécanisme d’action précis n’avait jamais livré tous ses secrets. Cette énigme semble aujourd’hui se dissiper grâce à une équipe de recherche menée par le Baylor College of Medicine, qui dévoile une action directe du médicament dans le cerveau, bouleversant ainsi la perspective des spécialistes.

Nouveau rôle du cerveau : la voie Rap1 décisive

Il a longtemps été admis que la metformine agissait principalement en freinant la production de glucose par le foie ou via l’intestin. Mais, récemment, le professeur Makoto Fukuda et son équipe ont orienté leurs investigations vers une autre région clé : l’hypothalamus ventromédian (VMH). Leur étude publiée en 2025 révèle que le médicament cible directement cette zone cérébrale, inhibant spécifiquement une protéine nommée Rap1. Chez les souris dépourvues de Rap1, l’effet antidiabétique disparaît totalement – une découverte qui renforce l’idée d’un mécanisme inédit par rapport aux autres traitements.

Les chercheurs sont allés plus loin en identifiant les neurones activés : ce sont ceux portant le marqueur SF1 qui répondent au passage du médicament. Ce niveau de précision laisse entrevoir l’arrivée future de traitements spécifiquement orientés vers ces cellules.

Pistes thérapeutiques et bénéfices élargis

D’autres recherches menées ces dernières années suggèrent que la metformine ne se limite pas à réguler la glycémie. Elle pourrait également freiner certains processus du vieillissement. Par exemple :

Diminution des lésions ADN ;

Stimulation des gènes liés à la longévité ;

Réduction du risque de décès prématuré chez les femmes ménopausées selon une vaste étude comparative menée en 2025.

Au-delà du diabète, son profil relativement sûr et abordable suscite un intérêt croissant pour d’autres indications, notamment pour limiter les méfaits liés au vieillissement cérébral ou réduire le risque de « COVID long ». Toutefois, il convient d’être prudent : jusqu’à 75 % des patients rapportent des troubles digestifs et certaines pathologies comme l’insuffisance rénale peuvent aggraver ses effets secondaires.

Vers des applications élargies ?

Si ces résultats obtenus chez l’animal se confirment chez l’humain, ils pourraient ouvrir la voie à des approches thérapeutiques novatrices. Selon les mots du professeur Fukuda : « Cette découverte change notre vision de la metformine : elle agit aussi dans le cerveau, parfois à doses plus faibles que celles requises pour le foie ou l’intestin. » En affinant notre compréhension de cette molécule clé, un nouveau chapitre s’annonce pour la prise en charge du diabète… et bien au-delà.