Un traitement courant du diabète associé à une longévité remarquable chez les femmes

Des chercheurs ont observé une corrélation entre la prise d’un médicament couramment prescrit contre le diabète et une longévité remarquable chez les femmes, mettant en lumière un lien potentiel entre ce traitement et une espérance de vie accrue dans cette population.

Tl;dr Metformin réduit le risque de décès avant 90 ans.

L’étude cible des femmes âgées diabétiques.

Effets anti-âge observés mais causalité non prouvée.

Un espoir discret dans la lutte contre le vieillissement

La molécule metformine, déjà connue pour son efficacité dans le traitement du diabète de type 2, attire désormais l’attention des chercheurs pour une tout autre raison : sa capacité potentielle à prolonger la vie. D’après une étude internationale menée par des équipes américaines et allemandes, les femmes âgées qui consomment cette molécule pourraient bénéficier d’une meilleure chance d’atteindre les 90 ans.

Méthodologie et portée de l’étude

S’appuyant sur les données d’une vaste cohorte américaine de femmes postménopausées, les scientifiques ont analysé les dossiers médicaux de 438 participantes. La moitié d’entre elles suivaient un traitement par metformine, tandis que l’autre moitié recevait un médicament alternatif, la sulfonylurée. Sur cette base, il est ressorti que celles sous metformine présentaient un risque de décès avant 90 ans inférieur de 30 % à celui observé chez leurs homologues traitées par sulfonylurées.

Il convient toutefois de nuancer ces résultats. L’absence d’assignation aléatoire aux différents traitements – chaque participante ayant suivi la prescription conseillée par son médecin – ainsi que l’absence d’un groupe placebo et une taille d’échantillon restreinte limitent la portée des conclusions. Malgré tout, les auteurs soulignent un atout majeur : un suivi moyen s’étendant sur près de quinze ans, durée rarement égalée dans ce type d’investigations.

Des perspectives ouvertes mais prudentes

Si l’effet protecteur associé à la metformine intrigue, il reste difficile d’en attribuer la cause directe à la molécule elle-même. Les chercheurs précisent que seul un essai contrôlé randomisé (RCT) pourrait lever ces incertitudes. Mais ce long suivi apporte déjà un éclairage précieux sur les effets au long cours des médicaments antidiabétiques.

Voici quelques points saillants relevés par l’équipe :

Metformine est classée parmi les « gérothérapeutiques », substances étudiées pour freiner certains processus biologiques du vieillissement.

est classée parmi les « gérothérapeutiques », substances étudiées pour freiner certains processus biologiques du vieillissement. Elle limiterait notamment les dommages à l’ADN et stimulerait l’expression de gènes associés à la longévité.

Vers une nouvelle approche du vieillissement ?

L’intérêt croissant pour la « géroscience » s’inscrit dans une dynamique globale visant à repousser, autant que possible, l’apparition des maladies liées à l’âge et la perte d’autonomie. Comme le rappellent les auteurs, « le but essentiel reste de découvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques capables de ralentir le vieillissement biologique ». Un chantier ambitieux, alors que notre population ne cesse de vieillir.

En attendant de futures études plus rigoureuses, ce travail souligne combien il reste à explorer dans le domaine du vieillissement – et invite à envisager autrement certains traitements déjà connus.