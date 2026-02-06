L’usage fréquent de laxatifs associé à une hausse des risques de dépression et de démence

L’utilisation régulière de laxatifs pourrait être associée à une augmentation du risque de développer des troubles tels que la démence et la dépression, selon de nouvelles recherches soulignant l’importance de surveiller attentivement l’usage prolongé de ces médicaments.

Tl;dr Les laxatifs soulagent la constipation, usage sous surveillance médicale.

Abus : troubles cardiaques, déséquilibres électrolytiques, risques psychiques.

Aucune preuve solide du « côlon paresseux » chez l’adulte.

Constipation et laxatifs : un recours fréquent, mais à manier avec précaution

Derrière les portes des pharmacies, les boîtes de laxatifs s’écoulent sans ordonnance. Les chiffres témoignent d’un usage massif, particulièrement chez les personnes âgées qui s’en remettent parfois durablement à ces produits pour réguler leur transit. Pourtant, ce geste banal n’est pas sans question : la prise prolongée de ces substances est-elle vraiment sûre ?

Avant même d’ouvrir un flacon, les spécialistes insistent : il vaut mieux commencer par repenser ses habitudes. Augmenter son apport en fibres via des aliments comme le kiwi ou le riz complet, boire davantage d’eau, et privilégier une activité physique régulière constituent les premiers remèdes à essayer face à la constipation.

Laxatifs : types, usages et précautions

Quand l’ajustement alimentaire ne suffit pas, le choix d’un laxatif se présente. On distingue cinq familles principales :

Laxatifs de lest , qui forment un volume facilitant l’évacuation.

, qui forment un volume facilitant l’évacuation. Laxatifs osmotiques , attirant l’eau dans le côlon.

, attirant l’eau dans le côlon. Émollients fécaux , ramollissant les selles.

, ramollissant les selles. Laxatifs stimulants , activant directement le muscle intestinal.

, activant directement le muscle intestinal. Laxatifs lubrifiants, enrobant et assouplissant les matières fécales.

Les professionnels recommandent de débuter par les formes les plus douces et surtout d’être attentif aux éventuelles interactions médicamenteuses – une raison supplémentaire de consulter son médecin au moindre doute ou si des symptômes atypiques surviennent.

Le mythe du « côlon paresseux » et autres risques liés à l’abus

L’idée qu’un usage chronique provoque un « côlon paresseux » demeure tenace. À vrai dire, cette crainte puise ses racines dans des observations anciennes remontant aux années 1960 ; depuis, aucune étude solide n’a démontré ce phénomène chez l’adulte moderne hors utilisation de produits désormais abandonnés comme la podophylline.

En revanche, l’abus de laxatifs expose à de véritables dangers. Parmi eux : diarrhées répétées pouvant entraîner crampes abdominales et perte de poids, mais aussi un risque réel de déséquilibres électrolytiques. Une chute du potassium peut engendrer faiblesse musculaire, voire troubles cardiaques sévères. Plus rarement, des atteintes rénales sont rapportées lors d’une consommation excessive.

Lien possible avec la santé mentale et recommandations finales

Récemment, deux études britanniques ont mis en avant une association entre la prise régulière de laxatifs et une élévation du risque de dépression ou de démence. Bien que le lien causal reste débattu – notamment autour du rôle du microbiome intestinal –, ce constat incite à la prudence.

Dernier point : certains usages abusifs sont liés à des troubles alimentaires nécessitant une prise en charge globale incluant l’évaluation psychologique.

Si les laxatifs restent un outil précieux contre la constipation chronique lorsqu’ils sont employés conformément aux recommandations médicales, ils ne doivent jamais devenir une solution systématique ni un réflexe anodin face au trouble du transit.