Un somnifère courant pourrait limiter l’accumulation de protéines liées à Alzheimer

Une étude récente révèle qu’un somnifère couramment utilisé pourrait limiter l’accumulation de protéines associées à la maladie d’Alzheimer. Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles pistes dans la prévention ou le ralentissement de cette pathologie neurodégénérative.

Tl;dr Sommeil perturbé lié à la maladie d’Alzheimer.

Suvorexant réduit temporairement les protéines impliquées.

Traitement préventif encore incertain, recherches en cours.

Le sommeil, un allié insoupçonné contre Alzheimer ?

Les liens entre troubles du sommeil et maladie d’Alzheimer fascinent de plus en plus la communauté scientifique. Une équipe de l’Université Washington à St. Louis, menée par le neurologue Brendan Lucey, a récemment publié une étude qui relance le débat : et si bien dormir permettait vraiment de freiner la progression de cette affection neurodégénérative ?

Pistes récentes : le rôle des somnifères sur les marqueurs biologiques

En 2023, des chercheurs ont testé le suvorexant, un médicament couramment prescrit contre l’insomnie, auprès de 38 adultes d’âge moyen sans troubles cognitifs. Le protocole était précis : deux nuits sous surveillance dans une clinique du sommeil, administration du traitement ou d’un placebo, puis analyse régulière du liquide céphalo-rachidien. Résultat ? Les personnes ayant pris le somnifère affichaient une diminution de 10 à 20 % des taux d’amyloïde-bêta et, temporairement, de certaines formes de tau phosphorylé, deux protéines associées à la formation des fameuses plaques responsables des ravages cérébraux observés dans la maladie.

Parmi les observations notables :

Baisse momentanée, mais significative des marqueurs après prise du médicament.

Aucune différence nette dans la qualité du sommeil entre groupes.

L’effet sur la protéine tau ne persistait pas au-delà de 24 heures.

Espoirs… et limites actuelles de la recherche

Si ces résultats sont encourageants, ils doivent être lus avec prudence. La durée très courte de l’essai ainsi que le nombre limité de participants nuancent l’interprétation. « Ce serait prématuré d’inciter ceux qui craignent Alzheimer à prendre du suvorexant tous les soirs », tempère le docteur Lucey. Il rappelle aussi les risques associés à l’usage chronique des somnifères : dépendance possible et diminution du sommeil profond pourtant jugé essentiel pour nettoyer le cerveau.

Par ailleurs, il demeure une part d’incertitude scientifique : la théorie dominante selon laquelle l’accumulation de protéines toxiques cause Alzheimer est désormais débattue. Plusieurs essais visant à réduire ces dépôts n’ont pas permis d’obtenir un traitement efficace.

L’importance capitale d’un bon sommeil pour le cerveau

Pourtant, un fait semble se confirmer : les troubles du sommeil précèdent souvent l’apparition des symptômes classiques tels que pertes de mémoire ou déclin cognitif. D’où l’intérêt croissant pour toute approche favorisant une meilleure « hygiène du sommeil ». « J’espère que nous saurons développer un jour des médicaments s’appuyant sur ce lien pour prévenir Alzheimer », confie Lucey. Mais il insiste : pour l’heure, privilégier un sommeil naturel et traiter les pathologies comme l’apnée reste la meilleure défense connue face aux menaces qui pèsent sur notre cerveau.