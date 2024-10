Combien de sommeil avez-vous vraiment besoin en vieillissant ?

Combien d'heures de sommeil avez-vous vraiment besoin en prenant de l'âge?

Tl;dr Les personnes âgées ont besoin d’autant de sommeil que les jeunes adultes.

Le sommeil régulier favorise le vieillissement en bonne santé.

Améliorer l’hygiène du sommeil peut aider à mieux dormir avec l’âge.

Déconstruire le mythe : Le sommeil et le vieillissement

La croyance selon laquelle les personnes âgées nécessitent moins de sommeil persiste, mais ce n’est qu’un mythe. En réalité, les personnes de 65 ans et plus ont besoin de la même quantité de sommeil que les jeunes adultes, soit environ 7 à 9 heures par jour. Cependant, la qualité du sommeil peut changer avec l’âge. “Le sommeil devient plus léger et plus fragmenté, ce qui signifie que les personnes âgées se réveillent plus souvent pendant la nuit”, explique le Dr Raj Dasgupta, directeur associé du programme de résidence en médecine interne à l’Hôpital Huntington Memorial.

Obstacles au sommeil et vieillissement

Les personnes âgées rencontrent souvent des obstacles au sommeil moins courants chez les jeunes, tels que les maladies chroniques et les handicaps. De plus, le vieillissement modifie le rythme circadien, ce qui entraîne un endormissement et un réveil plus précoces. Rajoutez à cela la baisse de mélatonine qui commence dès la trentaine et qui peut perturber la régulation de la température corporelle et le cycle veille-sommeil.

Le sommeil : Un élément clé d’un vieillissement sain

Le sommeil régulier est crucial pour un vieillissement en bonne santé. “Un bon sommeil aide les personnes âgées en termes de mémoire, d’humeur et de santé globale,” ajoute le Dr Dasgupta. Des études ont montré que les personnes âgées qui dorment mal courent un risque accru de démence, de déclin cognitif, de dépression et d’une mauvaise santé cardiométabolique.

Dormir mieux en vieillissant

Une des clés pour améliorer le sommeil en vieillissant est de maintenir une bonne hygiène du sommeil. Cela signifie adopter une routine apaisante avant le coucher, garder la chambre sombre, fraîche et silencieuse, et éviter les longues siestes pendant la journée. Cela peut également inclure des pratiques de pleine conscience comme la méditation, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Cependant, l’usage des somnifères n’est pas recommandé pour un usage à long terme.

Dormir suffisamment et bien est essentiel à tout âge. Pour vieillir en bonne santé, il est important de reconnaître et de respecter nos besoins de sommeil.