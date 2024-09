Découvrez comment trouver le sommeil malgré la fatigue et l’insomnie

Ce spécialiste du sommeil a un conseil précieux qui pourrait bien transformer vos nuits. Vous aimeriez savoir de quoi il s'agit ?

Tl;dr La carence de sommeil et la fatigue sont deux problèmes distincts.

Les changements d’habitudes de sommeil, le stress et l’anxiété peuvent provoquer des troubles du sommeil.

Il est essentiel d’identifier ses besoins en sommeil et de maintenir une routine constante.

La préparation au sommeil, comme éviter les écrans avant de dormir, peut faciliter l’endormissement.

Comprendre les troubles du sommeil

À l’issue d’une journée épuisante, nous aspirons tous à une bonne nuit de repos. Néanmoins, il arrive que le sommeil nous échappe, nous laissant éveillés malgré la fatigue. Il est important de différencier la fatigue de la carence de sommeil. En effet, la fatigue peut être musculaire ou mentale, tandis que la carence de sommeil est un besoin du corps de se reposer. Si malgré cette carence, le sommeil ne vient pas, il est temps de revoir nos habitudes de sommeil.

Identifier les causes de l’insomnie

Le Dr Marc Rey, spécialiste du sommeil et Président de l’Institut du sommeil et de la vigilance, nous explique que le premier facteur d’insomnie est le dérèglement du rythme veille/sommeil. Il est fréquent lors de la rentrée, suite à un changement d’habitudes pendant les vacances. De plus, le stress et l’anxiété sont des facteurs importants qui empêchent de se détendre et de trouver le sommeil. Le Dr Rey souligne que « Les humains sont plus disposés à lutter contre le stress de l’effort physique qu’au stress psychologique ».

Retrouver le sommeil

Mais rassurez-vous, il est possible de retrouver le sommeil. Le premier pas est de déterminer combien d’heures de sommeil sont nécessaires pour se sentir bien. Il est aussi important d’adopter un rythme veille/sommeil régulier et de s’assurer d’avoir des journées stimulantes afin de faciliter l’endormissement. Le Dr Rey rappelle que « Si vous avez passé la journée sur votre canapé à regarder la télévision, il est normal que vous ayez du mal à trouver le sommeil. »

Préparer le sommeil

Enfin, il est essentiel de préparer le sommeil. Le Dr Rey affirme que « Nous ne sommes pas des machines avec un bouton on/off. Il faut préparer le sommeil ». Pour cela, il est recommandé d’éviter les écrans une heure avant le coucher et de créer un environnement propice au sommeil, comme boire une tisane ou écouter de la musique douce.