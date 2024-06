“Insomnie subjective” : Découvrez ce phénomène nocturne qui affecte de nombreux Français

Il est essentiel de comprendre que l’insomnie subjective est plus liée à notre perception du sommeil qu’à une réelle privation de celui-ci. Ainsi, adopter de bonnes habitudes de sommeil et apprendre à gérer son anxiété peuvent grandement aider à surmonter ce problème. Après tout, une bonne nuit de sommeil est un élément clé de notre bien-être général.

Alors, comment peut-on lutter contre ce phénomène étrange et épuisant ? Il n’existe pas de remède direct, mais voici quelques conseils qui peuvent vous aider à mieux dormir :

L’insomnie subjective, aussi connue sous le nom d’insomnie paradoxale, est un phénomène étrange où vous avez l’impression de ne pas avoir fermé l’oeil de la nuit, alors qu’en réalité, vous avez bénéficié d’une durée normale de sommeil. Il s’agit d’une perception déformée du temps de sommeil, qui conduit souvent à une sensation de fatigue et de frustration au réveil.

Vous êtes-vous déjà levé le matin avec la sensation écrasante de n’avoir pas dormi une seconde, bien que vous ayez passé la nuit dans votre lit ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Ce phénomène est appelé l’ insomnie subjective et nous allons l’expliquer ici.

