7 erreurs à éviter pour un sommeil de qualité

Vous avez déjà fait face à des troubles du sommeil ? Pour retrouver rapidement le doux sommeil, voici sept fautes à éviter qui vous aideront à vous endormir plus facilement. Quelle est la première erreur que vous commettez souvent ?

Les insomnies sont une réalité pour 20% des Français, d’après une étude de l’Inserm. Les causes principales sont le stress, l’anxiété et la dépression. Pour améliorer la qualité du sommeil, voici 7 erreurs à ne plus commettre.

Les écrans, un ennemi du sommeil

La lumière bleue émise par les écrans perturbe le sommeil en déréglant nos rythmes biologiques. Selon une étude publiée dans la Oxford Academic, l’utilisation d’appareils électroniques avant de se coucher peut causer des troubles du sommeil sévères à long terme.

Les excitants, à proscrire avant le coucher

Il est recommandé d’éviter les excitants comme la nicotine, le coca, le café ou le thé avant de dormir. Préférez les tisanes à base de camomille, de valériane ou d’ashwagandha, une plante adaptogène de la médecine ayurvédique connue pour favoriser le sommeil réparateur.

Alimentation et activité physique : deux facteurs clés

Les repas copieux et les grignotages avant de se coucher sont à proscrire. Privilégiez au contraire les aliments riches en mélatonine et tryptophane, comme le kiwi, les amandes ou les poissons gras. De plus, les experts recommandent de limiter les activités physiques intenses au moins 3 à 4 heures avant le coucher.

Les conditions idéales pour un sommeil de qualité

La température ambiante, la consommation d’alcool et le respect d’horaires de sommeil réguliers sont également des facteurs clés. Une chambre surchauffée perturbe le sommeil, il est donc recommandé de maintenir la température entre 18 et 19 °C. L’alcool, bien que séduisant, altère la qualité du sommeil. Enfin, garder le même rythme de coucher et de lever, même le week-end, favorise un endormissement plus rapide.