Une habitude répandue pourrait aggraver votre insomnie, selon un spécialiste

Selon un spécialiste du sommeil, une habitude répandue pourrait aggraver l’insomnie. Comprendre ce comportement courant et son impact sur la qualité du repos permettrait d’améliorer la prise en charge des troubles du sommeil chez de nombreux individus.

Tl;dr L’insomnie touche un tiers des adultes anglais.

Elle n’est plus considérée comme secondaire à d’autres troubles.

Le traitement cognitif-comportemental reste la référence, peu accessible.

Un trouble omniprésent et longtemps mal compris

Depuis toujours, l’insomnie accompagne l’humanité. Mais en deux décennies, la recherche a bouleversé notre compréhension de ce trouble. En Angleterre, près d’un adulte sur trois signale des symptômes fréquents de privation de sommeil. Pourtant, il faut le rappeler : l’insomnie ne survient presque jamais isolément. Loin d’être une simple conséquence de problèmes comme le diabète, la douleur chronique ou la dépression, elle est désormais reconnue comme une affection indépendante nécessitant une prise en charge spécifique.

Des liens complexes avec la santé globale

Ce basculement conceptuel a émergé au début des années 2000, quand scientifiques et cliniciens ont constaté que l’insomnie pouvait précéder ou survivre à d’autres pathologies. Cette reconnaissance s’est avérée décisive : traiter les troubles du sommeil améliore souvent les conditions associées telles que la douleur persistante, les troubles cardiovasculaires ou encore les pathologies psychiatriques (dépression, psychose, PTSD…). Pourtant, certaines populations restent plus vulnérables : les femmes — exposées à des fluctuations hormonales, maternité ou charges familiales — mais aussi les personnes âgées et celles issues de milieux défavorisés.

Lutter contre l’insomnie chronique : pistes et obstacles

Au fil des recherches, plusieurs conseils se sont affinés pour limiter le passage à l’insomnie chronique. Lorsque le sommeil ne vient pas, il est recommandé de sortir du lit pour pratiquer une activité calme (lecture, musique douce) avant de réessayer plus tard. Parmi les traitements efficaces figure en premier lieu la thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie (CBTI). Celle-ci repose sur un ensemble structuré d’étapes visant à maximiser la somnolence à l’heure du coucher. Toutefois, seuls quelques patients y accèdent vraiment : beaucoup ignorent son existence ou peinent à trouver un professionnel formé.

Médicaments : promesses et limites

Face au manque d’accès à la CBTI, nombreux sont ceux qui se tournent vers les somnifères traditionnels malgré leurs risques importants (dépendance, troubles cognitifs et moteurs). Dernièrement sont apparus les antagonistes doubles des récepteurs à l’orexine (DORAs), vantés pour leur meilleur profil de sécurité concernant la dépendance. Mais ces molécules restent récentes — autorisées seulement depuis 2022 au Royaume-Uni — et leurs effets à long terme demeurent inconnus.

Des alternatives émergent en ligne avec des programmes CBTI gratuits comme Sleepful. Malgré tout, alors que tant a été accompli dans la compréhension scientifique de l’insomnie, le défi principal demeure : rendre enfin accessibles ces avancées aux millions de personnes qui en souffrent chaque nuit.