Un sommeil excessif pourrait révéler des troubles de santé insoupçonnés

Dormir de longues heures pourrait refléter bien plus qu’un simple besoin de repos. Les récentes études scientifiques examinent le lien entre excès de sommeil et troubles de santé sous-jacents, mettant en lumière des risques souvent méconnus par le grand public.

Tl;dr Sommeil excessif souvent signe de troubles sous-jacents.

Dépression et maladies chroniques allongent la durée de sommeil.

Dormir longtemps n’est pas toujours la cause des problèmes.

Comprendre les dangers du sommeil prolongé

Dormir plus de neuf heures par nuit, un luxe pour certains, soulève pourtant des questions chez les spécialistes. Les recherches récentes font apparaître une réalité déroutante : s’il est bien connu que le manque de sommeil met en péril notre santé, dormir trop longtemps pourrait aussi être révélateur d’un mal plus profond. Pourtant, le lien entre sommeil excessif et maladies n’est pas si simple à établir.

Quand le sommeil masque des troubles de santé

Les travaux scientifiques ne cessent de démontrer l’importance d’un équilibre : moins de sept heures chaque nuit favorisent des risques comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Mais alors, pourquoi retrouve-t-on aussi une surmortalité parmi ceux qui dorment régulièrement plus de neuf heures ? Selon plusieurs études épidémiologiques, l’augmentation du risque de mortalité oscille entre 30 et 50 % chez ces « grands dormeurs » par rapport à ceux qui respectent la fenêtre des sept à huit heures. Toutefois, cette corrélation cacherait en réalité d’autres causes sous-jacentes.

Dépression, maladies chroniques : le vrai visage du long sommeil

En effet, bon nombre d’experts s’accordent aujourd’hui à voir dans le sommeil prolongé davantage un symptôme qu’une cause directe. Les facteurs responsables sont multiples : un épisode dépressif, par exemple, vient très souvent bouleverser le rythme du repos. L’étude emblématique menée auprès des infirmières américaines (« Nurses’ Health Study II ») a révélé que les femmes souffrant de symptômes dépressifs étaient presque deux fois plus susceptibles de dormir au moins neuf heures. L’usage d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques accentue encore ce phénomène.

Par ailleurs, les personnes touchées par certaines affections lourdes — telles que le diabète, les troubles thyroïdiens ou des maladies auto-immunes — présentent également une propension accrue à dormir davantage. Le besoin accru de récupération se fait sentir dès lors que l’organisme lutte contre l’inflammation ou une pathologie chronique.

Voici quelques exemples fréquents retrouvés chez les « gros dormeurs » :

Diabète

Hypothyroïdie

Maladies respiratoires

Affections cardiaques

Sclérose en plaques

Antécédents d’AVC

L’influence du mode de vie et la nécessité d’un diagnostic global

On ne saurait non plus négliger le poids des habitudes quotidiennes : une consommation élevée de caféine ou une activité physique régulière limiteraient le risque de dormir trop longtemps, tandis qu’un mode de vie sédentaire tend à allonger la durée du repos nocturne. Difficile cependant d’y voir là la principale explication.

Il semblerait que le sommeil prolongé agisse comme un signal d’alarme plutôt qu’un coupable. Se focaliser uniquement sur le nombre d’heures passées au lit serait donc réducteur ; il vaut mieux considérer l’ensemble du contexte physique et psychologique pour prévenir précocement tout déséquilibre majeur.