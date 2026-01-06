Pourquoi rêve-t-on de tomber ? Un médecin dévoile les vraies causes du sursaut nocturne

Nombreux sont ceux qui, au moment de s’endormir, ressentent une sensation soudaine de chute, accompagnée d’un sursaut du corps. Un médecin éclaire ce phénomène fréquent, appelé « sursaut nocturne », et en détaille les véritables causes physiologiques.

Tl;dr Les sursauts nocturnes sont fréquents et bénins.

Stress et caféine peuvent les aggraver.

Adopter une bonne hygiène de sommeil aide à les réduire.

Un phénomène nocturne plus courant qu’il n’y paraît

Chacun a déjà connu cette sensation saisissante : en pleine nuit, alors que le sommeil s’installe, un sursaut soudain nous réveille, le cœur battant. Ce « glitch » du corps porte un nom précis : le sursaut nocture. Difficile à oublier, l’impression de tomber dans le vide est souvent aussi brutale qu’inexplicable. Pourtant, loin d’être rare, ce phénomène toucherait selon une étude parue dans la revue Sleep Medicine jusqu’à 70 % de la population mondiale.

Derrière le sursaut : une explication neurologique

Le mécanisme reste encore mystérieux pour beaucoup. Selon le Dr Myro Figura, anesthésiste certifié exerçant à Los Angeles, ce réflexe traduit simplement un « court-circuit » passager du cerveau au moment du passage vers le sommeil. Il explique : « En phase d’endormissement, les muscles se relâchent ; le cerveau, parfois trompé par cette sensation de détente soudaine, croit que vous tombez et ordonne une contraction brusque. » Autrement dit, il s’agit d’un message d’alerte du corps – inoffensif la plupart du temps.

Facteurs aggravants et signaux à surveiller

Mais alors, pourquoi certains en font-ils l’expérience plus souvent ? Si ces sursauts restent bénins dans la majorité des cas, plusieurs facteurs peuvent cependant accentuer leur fréquence. Parmi eux :

Stress chronique

Dérèglement du rythme circadien

Excès de caféine

Irrégularité du sommeil

Les adultes semblent davantage concernés selon la Sleep Foundation. Les personnes travaillant en horaires décalés ou victimes de jet-lag pourraient également observer une recrudescence des sursauts nocturnes.

Miser sur l’hygiène de vie pour retrouver un sommeil serein

Bien qu’il soit impossible de contrôler totalement ses rêves – ni ces fameux scénarios de chute –, il existe quelques pistes pour limiter ces désagréments nocturnes. Les experts recommandent notamment de limiter sa consommation de caféine en soirée, d’éviter les situations stressantes avant d’aller se coucher et de privilégier un rythme régulier de sommeil. La pratique d’exercices respiratoires relaxants peut également s’avérer bénéfique.

Pas d’inquiétude à avoir devant ce réflexe surprenant, mais naturel. Toutefois, si les épisodes se multiplient ou deviennent vraiment gênants, un avis médical pourra apporter éclairage et solutions adaptées.